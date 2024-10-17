Устраивают целые спектакли: к каким хитростям прибегают люди, чтобы не оставлять чаевые

Лишь один тип клиентов всегда оставляют чаевые. Это у них заложено в культуре, рассказала официантка.

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София Джексон (имя изменено по этическим причинам) 10 лет проработала в сфере обслуживания и "с расстояния 20 шагов" может определить, кто оставит чаевые, а кто нет. Она рассказала о дешевых хитростях, чтобы не оставлять чаевые. Об этом пишет The Daily Star

Женщина рассказала, что зарабатывает по 13,50 фунтов стерлингов в час и работает около 50 часов в неделю. Кроме фиксированной оплаты, согласно принятому в 2023 году закону о занятости, она имеет право на 100% оставленных посетителями чаевых.

Люди очень часто кажутся дружелюбными и довольными обслуживанием и едой. Однако когда они видят плату за обслуживание, они изображают возмущение.

Очень часто посетители используют различные ухищрения, чтобы не оставлять чаевых, рассказывает официантка. Например, недавно в бар зашла компания из десяти человек, которая вела себя очень громко и долго делала заказ. Один из них дал Софии кредитную карту и попросил приобрести в магазине сигарет, на что она отказалась. После этого мужчина потребовал убрать из чека плату за обслуживание

Также официантка вспомнила одну пару, которая пришла в бар на первое свидание. У них был замечательный вечер.

"Но потом женщина показала свое истинное лицо: ее спутник оставил мне 20 фунтов на столе, заплатив за обслуживание по чеку, но она забрала их себе, когда он заскочил в туалет на пути к выходу. Она бросилась от двери, схватила купюру и положила ее в карман", — добавила София Джексон.

Люди испытывают различные тактики при попытке избежать платы за чаевые. Очень часто посетители говорят о том, что хотят оставить чаевые наличными. Впоследствии устраивают целые представления, роясь в карманах сумок и одежды, "ища" наличные.

София Джексон называет одну категорию клиентов, которые всегда оставляют чаевые — это американцы. Это очень укоренилось в их культуре. Женщина отмечает, что ни разу не видела, чтобы кто-то ушел, не оставив чаевых.

Напомним, недавно официантка одного из британских ресторанов Анна рассказывала, что эта работа не для слабонервных людей. Она отметила, что выдержать оскорбления и ремарки клиентов может не каждый.

Отметим, что не так давно во Франции итальянца преследовал официант одного из местных заведений из-за того, что тот оставил ему 500 долларов чаевых. Догнав, он удивил итальянца своими претензиями.