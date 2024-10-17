Влаштовують цілі вистави: до яких хитрощів вдаються люди, щоб не залишати чайові

Лише один тип клієнтів завжди залишають чайові. Це у них закладено в культурі, розповіла офіціантка.

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Софія Джексон (ім'я змінено з етичних причин) 10 років пропрацювала у сфері обслуговування та "з відстані 20 кроків" може визначити, хто залишить чайові, а хто ні. Вона розповіла про дешеві хитрощі, щоб не залишати чайові. Про це пише The Daily Star

Жінка розповіла, що заробляє по 13,50 фунтів стерлінгів за годину та працює приблизно 50 годин на тиждень. Окрім фіксованої оплати, відповідно до ухваленого у 2023 році закону про зайнятість, вона має право на 100% залишених відвідувачами чайових.

Люди дуже часто здаються доброзичливими та задоволеними обслуговуванням та їжею. Однак коли вони бачать плату за обслуговування, зображають обурення.

Дуже часто відвідувачі використовують різноманітні хитрування, щоб не залишати чайових, розповідає офіціантка. Наприклад, нещодавно в бар зайшла компанія з десяти осіб, яка поводилась дуже гучно та довго робила замовлення. Один із них дав Софії кредитну карту та попрохав придбати в магазині цигарок, на що вона відмовилась. Після цього чоловік вимагав прибрати з чека плату за обслуговування.

Також офіціантка згадала одну пару, яка прийшла в бар на перше побачення. У них був чудовий вечір.

"Але потім жінка показала своє справжнє обличчя: її супутник залишив мені 20 фунтів на столі, заплативши за обслуговування по чеку, але вона забрала їх собі, коли він заскочив у туалет на шляху до виходу. Вона кинулася від дверей, схопила купюру та поклала її до кишені", — додала Софія Джексон.

Люди випробовують різні тактики під час намагання уникнути плати за чайові. Дуже часто відвідувачі говорять про те, що хочуть залишити чайові готівкою. Згодом влаштовують цілі вистави, шарячи в кишенях сумок та одежі, "шукаючи" готівку.

Софія Джексон називає одну категорію клієнтів, які завжди залишають чайові — це американці. Це дуже вкоренилось в їхній культурі. Жінка зазначає, що жодного разу не бачила, щоби хтось пішов, не залишивши чайових.

Нагадаємо, нещодавно офіціантка одного з британських ресторанів Анна розповідала, що ця робота не для людей зі слабкими нервами. Вона зазначила, що витримати образи й ремарки клієнтів може не кожен.

Зазначимо, що не так давно у Франції італійця переслідував офіціант одного з місцевих закладів через те, що той залишив йому 500 доларів чайових. Наздогнавши, він здивував італійця своїми претензіями.