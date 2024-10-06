Мажор втік з курорту через переслідування офіціанта, який отримав від нього 500 євро на чай

Турист з Італії думав, що залишив досить щедру винагороду, але працівник закладу був "не вражений" й, схоже, очікував отримати значно більшу суму.

Related video

Італійський відпочивальник, ім’я якого не розголошується, заприсягся ніколи більше не повертатися на Французьку Рив'єру. Це сталося після того, як його почав переслідувати офіціант з елітного ресторану, якому він лишив 500 євро чайових. Про це пише видання Express.

Мажор думав, що залишив досить щедру винагороду, але працівник закладу був "не вражений" й, схоже, очікував отримати значно більшу суму за свої послуги.

Офіціант пішов з клієнтом на автостоянку розкішного курортного закладу, вмовляючи його заплатити "мінімальну" суму чайових — 1000 євро.

"Він думав, що проявить щедрість, залишивши 500 євро, а натомість отримав осуд. Офіціант сказав, що може ще більше постаратися, аби досягнути еквівалента 20% від загальної суми рахунку", — розповідає приятель магната в інтерв’ю журналістам французького журналу Nice Matin.

Офіціанта обурили чайові у розмірі 500 євро Фото: Freepik

До речі, відпочивати на Французькій Рив'єрі можуть туристи з різним рівнем доходів, однак деякі ресторани "перегинають палицю", змушуючи нервувати навіть заможних відвідувачів. Зокрема, нещодавно інший турист став свідком того, як від одного клієнта вимагали щонайменше 1500 євро, щоб просто перекусити.

Повідомляється, що працівники елітних французьких ресторанів навчились оцінювати клієнтів за їхнім достатком й навіть створили "чорний список" мандрівників, скупих на чайові.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 22-річну Ханна Девіс з міста Лексінгтон-Парк (штат Меріленд, США), яка три місяці наполегливо працювала офіціанткою, щоб зібрати кошти на свою заповітну мрію — тур по Європі. Задля реалізації мрії дівчина пожертвувала багатьма речами: перестала ходити на вечірки та вечеряти з друзями, а також купувала лише все найнеобхідніше.

А от американка зі штату Вашингтон, яка відмовилася платити 20% чайових за бутерброд, аплодували всі клієнти закладу. На її думку, ця практика у сфері обслуговування "вийшла з-під контролю". Експертка з етикету Діана Готтсман підтримала рішення жінки.