Мажор сбежал с курорта из-за преследования официанта, получившего от него 500 евро на чай

Турист из Италии думал, что оставил достаточно щедрое вознаграждение, но работник заведения был "не впечатлен" и, похоже, ожидал получить значительно большую сумму.

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Итальянский отдыхающий, имя которого не разглашается, поклялся никогда больше не возвращаться на Французскую Ривьеру. Это произошло после того, как его начал преследовать официант из элитного ресторана, которому он оставил 500 евро чаевых. Об этом пишет издание Express.

Мажор думал, что оставил достаточно щедрое вознаграждение, но работник заведения был "не впечатлен" и, похоже, ожидал получить значительно большую сумму за свои услуги.

Официант пошел с клиентом на автостоянку роскошного курортного заведения, уговаривая его заплатить "минимальную" сумму чаевых — 1000 евро.

"Он думал, что проявит щедрость, оставив 500 евро, а взамен получил критику. Официант сказал, что может еще больше постараться, чтобы получить эквивалент 20% от общей суммы счета", — рассказывает приятель магната в интервью журналистам французского журнала Nice Matin.

Официанта возмутили чаевые в размере 500 евро Фото: Freepik

Кстати, отдыхать на Французской Ривьере могут туристы с разным уровнем доходов, однако некоторые рестораны "перегибают палку", заставляя нервничать даже состоятельных посетителей. В частности, недавно другой турист стал свидетелем того, как от одного клиента требовали не менее 1500 евро, чтобы просто перекусить.

Сообщается, что работники элитных французских ресторанов научились оценивать клиентов по их достатку и даже создали "черный список" путешественников, скупых на чаевые.

Напомним, ранее Фокус писал о 22-летней Ханне Дэвис из города Лексингтон-Парк (штат Мэриленд, США), которая три месяца упорно работала официанткой, чтобы накопить деньги на свою заветную мечту — тур по Европе. Для реализации мечты девушка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое.

А вот американка из штата Вашингтон, которая отказалась платить 20% чаевых за бутерброд, аплодировали все клиенты заведения. По ее мнению, эта практика в сфере обслуживания "вышла из-под контроля". Эксперт по этикету Диана Готтсман поддержала решение женщины.