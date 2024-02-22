Официантка, получившая 4 тысячи долларовые чаевых, поехала в тур по Европе (фото)

Для реализации мечты девушка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое.

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22-летняя Ханна Дэвис из города Лексингтон-Парк (штат Мэриленд, США) три месяца упорно работала официанткой, чтобы собрать деньги на свою заветную мечту — тур по Европе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Девушка проводила на работе по 12 часов ежедневно со среды по воскресенье, откладывая почти все заработанные чаевые. За это время ей удалось накопить почти 4 тысячи долларов.

Собранных сбережений Ханне хватило на билеты и проживание во время недельного соло-путешествия по шести европейским странам: Грецией, Австрией, Италией, Мальтой, Кипром и Испанией.

"Я всегда мечтала побывать в Европе и решила взять все в свои руки", — признается она.

Собранных сбережений Ханне хватило на билеты и проживание во время недельного путешествия. Фото: Instagram

Чтобы видеть свой прогресс, американка хранила заработанные чаевые в большой стеклянной банке. Когда тара полностью наполнилась деньгами, она разбила ее молотком и подсчитала общую сумму.

"Я работала полный рабочий день, откладывая почти все заработанные чаевые, чтобы потом потратить их на отдых. Мне понадобилось три месяца, чтобы сделать эту поездку возможной", — говорит Ханна.

Для реализации мечты официантка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое. Фото: Instagram Для реализации мечты официантка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое. Фото: Instagram

Для реализации мечты официантка пожертвовала многими вещами: перестала ходить на вечеринки и ужинать с друзьями, а также покупала только все самое необходимое.

Даже во время самой поездки Дэвис придерживалась строгой экономии: останавливалась в дешевых хостелах, сама готовила еду, пользовалась автобусами вместо поездов. Впрочем, это нисколько не помешало ей получить море ярких впечатлений, увидеть немало достопримечательностей, позагорать на солнце и завести новых знакомых.

Во время самой поездки Дэвис придерживалась строгой экономии: останавливалась в дешевых хостелах, сама готовила еду, пользовалась автобусами вместо поездов Фото: Instagram

"Каждое мгновение этого путешествия для меня драгоценно, потому что я всегда мечтала путешествовать, и достижение цели стало чем-то особенным! Это было самое счастливое время в моей жизни", — делится эмоциями Ханна.

Девушка стремится вдохновить и других людей. Своим примером она доказывает, что не обязательно быть миллионером, чтобы путешествовать по миру.

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