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МирФан

Женщина 9 лет ездила по миру с одним рюкзаком и без смартфона: что она поняла за это время

Путешествия, путешествия вокруг света, как путешествовать за копейки, туризм, США, фото
Фото: Jenncysworld | Лесли МакНейр посетила около 80 стран мира

Сейчас кочующая путешественница находится на Филиппинах, где планирует отпраздновать Рождество. Что будет дальше, она понятия не имеет.

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30-летняя Лесли МакНейр из Огайо, что в США, после окончания колледжа поехала в кругосветное путешествие. На сегодня женщина посетила около 80 стран мира на шести континентах. Об основных выводах из своих путешествий американка рассказала в интервью на YouTube-канале Jenncysworld.

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Лесли рассказывает, что ее жизнь изменилась после путешествия с другом по Европе. Женщина приняла решение бросить все и продолжить путешествие самостоятельно с одним рюкзаком и без смартфона. Ее бюджет в день составляет всего 10 долларов, что позволяет не беспокоиться о деньгах и необходимости карьерного роста.

"Я продала все и не знала, когда вернусь. Даже не представляла, как долго буду путешествовать, но не ожидала, что это продлится целых девять лет", — рассказывает она.

Кочующая путешественница не арендует жилье, а останавливается бесплатно у местных жителей, с которыми устанавливает связь с помощью сервиса CouchSurfing. Женщина говорит, что быстро находит общий язык с незнакомцами и не боится рисковать.

Путешествия, путешествия вокруг света, как путешествовать за копейки, туризм, США, фото Fullscreen
Американка Лесли МакНейр побывала в 80 странах мира
Фото: Jenncysworld
Путешествия, путешествия вокруг света, как путешествовать за копейки, туризм, США, фото Fullscreen
Американка Лесли МакНейр побывала в 80 странах мира

"У меня никогда в жизни не было смартфона, поэтому я привыкла записывать маршруты, как куда-то добраться. Езжу часто автостопом и каждую ночь сплю в другом месте", — добавляет туристка.

Когда речь заходит о самом любимом месте для путешествий, Лесли вспоминает Африку.

"Я считаю, это лучший континент для путешествий, чтобы выйти из зоны комфорта, повеселиться и встретить невероятных людей, сочетающих в себе гостеприимство и доброту", — добавляет американка.

Сейчас МакНейр находится на Филиппинах, где планирует отпраздновать Рождество. Что будет дальше, она понятия не имеет.

Путешествия, путешествия вокруг света, как путешествовать за копейки, туризм, США, фото Fullscreen
Американка Лесли МакНейр побывала в 80 странах мира
Фото: Jenncysworld

Напомним, ранее Фокус писал о туристе, который после отдыха в одном из самых модных отелей Эдинбурга (Великобритания), оставил резко негативный отзыв на TripAdvisor. Мужчина раскритиковал отель Royal Leonardo за размещение в номере стоимостью 300 фунтов стерлингов (более 13 тыс. грн) за ночь с видом на баки для мусора.

Кроме того, мы рассказывали о 56-летнем японском экстремале, который умер через несколько часов после того, как потерял сознание, прыгнув с одной из самых высоких в мире платформ для банджи-джампинга в Китае — 232-метровой Macau Tower.