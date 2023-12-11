Женщина 9 лет ездила по миру с одним рюкзаком и без смартфона: что она поняла за это время

Сейчас кочующая путешественница находится на Филиппинах, где планирует отпраздновать Рождество. Что будет дальше, она понятия не имеет.

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30-летняя Лесли МакНейр из Огайо, что в США, после окончания колледжа поехала в кругосветное путешествие. На сегодня женщина посетила около 80 стран мира на шести континентах. Об основных выводах из своих путешествий американка рассказала в интервью на YouTube-канале Jenncysworld.

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Лесли рассказывает, что ее жизнь изменилась после путешествия с другом по Европе. Женщина приняла решение бросить все и продолжить путешествие самостоятельно с одним рюкзаком и без смартфона. Ее бюджет в день составляет всего 10 долларов, что позволяет не беспокоиться о деньгах и необходимости карьерного роста.

"Я продала все и не знала, когда вернусь. Даже не представляла, как долго буду путешествовать, но не ожидала, что это продлится целых девять лет", — рассказывает она.

Кочующая путешественница не арендует жилье, а останавливается бесплатно у местных жителей, с которыми устанавливает связь с помощью сервиса CouchSurfing. Женщина говорит, что быстро находит общий язык с незнакомцами и не боится рисковать.

Американка Лесли МакНейр побывала в 80 странах мира Фото: Jenncysworld Американка Лесли МакНейр побывала в 80 странах мира

"У меня никогда в жизни не было смартфона, поэтому я привыкла записывать маршруты, как куда-то добраться. Езжу часто автостопом и каждую ночь сплю в другом месте", — добавляет туристка.

Когда речь заходит о самом любимом месте для путешествий, Лесли вспоминает Африку.

"Я считаю, это лучший континент для путешествий, чтобы выйти из зоны комфорта, повеселиться и встретить невероятных людей, сочетающих в себе гостеприимство и доброту", — добавляет американка.

Сейчас МакНейр находится на Филиппинах, где планирует отпраздновать Рождество. Что будет дальше, она понятия не имеет.

Американка Лесли МакНейр побывала в 80 странах мира Фото: Jenncysworld

Напомним, ранее Фокус писал о туристе, который после отдыха в одном из самых модных отелей Эдинбурга (Великобритания), оставил резко негативный отзыв на TripAdvisor. Мужчина раскритиковал отель Royal Leonardo за размещение в номере стоимостью 300 фунтов стерлингов (более 13 тыс. грн) за ночь с видом на баки для мусора.

Кроме того, мы рассказывали о 56-летнем японском экстремале, который умер через несколько часов после того, как потерял сознание, прыгнув с одной из самых высоких в мире платформ для банджи-джампинга в Китае — 232-метровой Macau Tower.