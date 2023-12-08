"Это новый уровень": пассажир с широко расставленными ногами в самолете шокировал туристку (видео)

Пользователи сети пишут, что стюардесса должна была вмешаться и заставить мужчину придерживаться этических норм.

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27-летнюю Клэр Чжу из США шокировал пассажир на борту самолета, который слишком широко расставил ноги, заняв часть прохода между рядами сидений. Девушка говорит, что незнакомец вывел менспрединг на совершенно новый уровень. Соответствующее видео она разместила на своей странице в TikTok с 352 тысячами подписчиков.

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Клэр вместе со своим 29-летним парнем Питером Овендорфом вылетала из аэропорта Дуглас (Charlotte Douglas International Airport), что в Северной Каролине. Они решили попрощаться с работой с 9 до 5 и отправились путешествовать по миру в поиске приключений. С тех пор влюбленные активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

В вирусном видео, которое сейчас собрало более 4,4 миллиона просмотров, американка показала, как именно сидит пассажир в ряду напротив нее.

"Этот человек вывел манспрединг на новый уровень во время моего полета", — написала она в описании.

Туристка обвинила пассажира в менспрединге Фото: tiktok.com/@claireandpeter

Зрители поддержали ее в комментариях, отметив, что стюардесса должна была вмешаться и заставить того мужчину придерживаться этических норм и относиться с уважением к другим пассажирам на борту.

"Я бы сошел с ума", "Расселся там, как какой-то паук", "Позор", "Все будут спотыкаться через его длинные ноги", "Просто стыд", "Уже пора сформировать четкие правила поведения на борту самолета. Я бы такого не допустила", — пишут подписчики американки.

К слову, менспрединг (с англ. "manspreading" или "man-sitting") — привычка мужчин сидеть в общественном транспорте с широко расставленными ногами, занимая при этом больше одного места.

Ранее Фокус писал, что бортпроводники в самолетах во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх. Многие уверены, что это лишь привычка, хотя на самом деле они обязаны это делать согласно должностной инструкции.

Также мы рассказывали о досадном инциденте в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США). 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.