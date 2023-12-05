"Мне плохо": у пассажиров похолодело в сердце от слов пилота перед посадкой

Пока не известно, смог ли капитан самостоятельно посадить самолет, или ему пришлось передать штурвал второму пилоту.

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Капитан пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Великобритании в Марокко, пожаловался на плохое самочувствие и сделал тревожное объявление пассажирам. От услышанного у многих из них похолодело в сердце, сообщает португальская газета Correio da Manha.

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По предварительным данным, пилот сказал присутствующим на борту, что чувствует себя плохо, и сообщил диспетчеру о нештатной ситуации.

Лайнер немедленно направили на аварийную посадку в ближайший аэропорт Фару, что в португальском Алгарве. Пока не известно, смог ли капитан самостоятельно посадить самолет, или ему пришлось передать штурвал второму пилоту.

18 пассажирам пришлось ждать других рейсов, чтобы добраться до места назначения.

Журналисты обратились к представителям авиакомпании Ryanair за официальным комментарием, но пока не получили ответа.

Ryanair — крупнейшая в Европе ирландская бюджетная авиакомпания с главным офисом в Дублине. Была основана в 1984 году миллионером Тони Райаном (1936-2007) как исключительно региональная с ежедневными рейсами между Уотерфордом и Гатвиком. С 1997 года расширила свою экспансию на континентальную Европу. В августе 2017 года лоукостер объявил о перевозке миллиардного пассажира.

Перед посадкой пилот сказал пассажирам, что чувствует себя плохо Фото: Pixabay

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о досадном инциденте в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США). 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.