Почему стюардессы во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх (видео)
Опытная бортпроводница Хэнни Лим уверяет, что это предусмотрено инструкцией на случай нештатной ситуации.
Наблюдательные пассажиры замечают, что бортпроводники в самолетах во время взлета и посадки сидят на руках ладонями вверх. Многие уверены, что это только привычка, хотя на самом деле они обязаны это делать согласно инструкции. Об этом на своей странице в TikTok рассказала опытная стюардесса Хэнни Лим.Важно
В ролике женщина утверждает, что такая странная поза является мерой безопасности для членов экипажа во время взлета и посадки. Она показала двух бортпроводниц, которые ходят по салону, а затем садятся на откидное кресло, привязавшись ремнем безопасности, и кладут ладони себе под бедра.
"Это называется "фиксированное положение". Нужно сесть на ладони, но при этом высвободив большой палец. Цель этой позиции — удержать тело в устойчивости на случай удара из-за аварийной ситуации. Движения должны быть максимально минимизированы во избежание травмирования", — рассказывает Хенни.
Члены экипажа должны первыми прийти на помощь пассажирам в случае аварии, поэтому важно, чтобы они были живы и невредимы.
Итак, если вы видите, что бортпроводник сидит сложив руки соответствующим образом, то знайте, что он четко придерживается инструкции. Кстати, пассажиры также могут занять аналогичное положение, чтобы дополнительно обезопасить себя.
@_hennylim_ Why do cabin crew sit on their hands while in their jumpseats? Check this video out to know! Special guest for today’s video: Clare demecillo Follow my Official Facebook Page: “Henny Joyce Lim” Follow me on Instagram: _hennylim_ #fyp #HJL #cabincrewlife #bracingposition #cebupacific #groundstop ♬ Aesthetic - Tollan Kim
Напомним, ранее Фокус писал, что в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США) произошел досадный инцидент. 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.
Кроме того, одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США). Соответствующее видео появилось в социальной сети TikTok.