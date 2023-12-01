Авиакатастрофа, о которой не знали: тайна разбитого самолета "20-летней давности" раскрыта

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то обнаружили основной корпус самолета, у которого отсутствовали двигатель, крылья, двери и сиденья. Об авиакатастрофе почти никто не знал.

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Загадка, связанная с обломками самолета "десятилетней давности", которые были обнаружены в канадской глуши в начале этого месяца и оставили следователей в недоумении, наконец-то раскрыта. Об этом пишет Daily Star.

Охотник из Британской Колумбии бродил по склону горы к северу от Камлупса 3 ноября, когда наткнулся на искореженные останки самолета. Он сообщил о своей находке в Королевскую канадскую конную полицию (RCMP), которая выехала на место, чтобы осмотреть обломки.

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Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то обнаружили основной корпус самолета, у которого отсутствовали двигатель, крылья, двери и сиденья.

"Остался только фюзеляж. Кроме того, на нем не было регистрационных номеров", — сказал представитель полиции.

Ситуация приобрела еще более загадочный оборот, когда правоохранительным органам не удалось обнаружить никаких тел внутри обломков или вблизи места крушения. Об авиакатастрофе было известно немного, но, согласно системе отчетности, полиция определила, что обломкам "по меньшей мере 20-25 лет". Тайна стала еще более загадочной, когда RCMP заявила, что за это время в этом районе не поступало никаких сообщений о пропавших самолетах или пассажирах.

Обломки специально разместили посреди леса Фото: Civil Air Search and Rescue Association

Недавно члены Канадской ассоциации поиска и спасения гражданских самолетов (CASARA) заявили, что они точно знают, откуда взялись обломки. Они сами их там и разместили. Орвин Уолден, пилот CASARA, рассказал, что получил фюзеляж из аэропорта перед его закрытием и два года назад поднял его на гору, чтобы использовать в тренировочных учениях.

"Мы поставили его там, чтобы тренировать наших наблюдателей и штурманов. Они должны были найти его на склоне", — сказал он журналистам.

Орвин утверждает, что место было выбрано стратегически, поскольку оно находилось вдали от трасс полетов, поэтому пилоты CASARA могли практиковать полеты в этом районе, не мешая другим самолетам.

Пилоты поисково-спасательные команды тренировались искать обломки Фото: CBS News

Обломки самолетов, разбившихся на просторах канадской дикой природы, легко потерять, поэтому Фред Кэри, генеральный директор службы спасения на воздушном транспорте Британской Колумбии, объясняет, что поисково-спасательные команды проводят тренировочные поиски на исторических обломках или списанных самолетах.

"Нам нравится делать это для них как можно более реальным: дым, раненые люди. Им это нравится, а мы можем относиться к этому как к настоящему сбитому самолету", — сказал он.

Фред утверждает, что обломки самолета никогда не были секретом, и заявляет, что местный аэропорт и главный центр координации спасательных работ провинции в Виктории были уведомлены о том, что они там находятся.

"Я не знаю точно, что произошло, может быть, таблички стерлись. Но в данном случае не похоже, что власти следовали протоколу", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.