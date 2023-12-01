Авіакатастрофа, про яку не знали: таємницю розбитого літака "20-річної давності" розкрито
Коли співробітники правоохоронних органів прибули на місце, то виявили основний корпус літака, у якого були відсутні двигун, крила, двері та сидіння. Про авіакатастрофу майже ніхто не знав.
Загадку, пов'язану з уламками літака "десятирічної давності", які було виявлено в канадській глушині на початку цього місяця, що залишили слідчих здивованими, нарешті розкрито. Про це пише Daily Star.
Мисливець із Британської Колумбії блукав схилом гори на північ від Камлупса 3 листопада, коли натрапив на понівечені рештки літака. Він повідомив про свою знахідку в Королівську канадську кінну поліцію (RCMP), яка виїхала на місце, щоб оглянути уламки.Важливо
Коли співробітники правоохоронних органів прибули на місце, то виявили основний корпус літака, у якого були відсутні двигун, крила, двері та сидіння.
"Залишився тільки фюзеляж. Крім того, на ньому не було реєстраційних номерів", — сказав представник поліції.
Ситуація набула ще більш загадкового характеру, коли правоохоронним органам не вдалося виявити жодних тіл усередині уламків або поблизу місця аварії. Про авіакатастрофу було відомо небагато, але, згідно з системою звітності, поліція визначила, що уламкам "щонайменше 20-25 років". Таємниця стала ще більш загадковою, коли RCMP заявила, що за цей час у цьому районі не надходило жодних повідомлень про зниклі літаки або пасажирів.
Нещодавно члени Канадської асоціації пошуку і порятунку цивільних літаків (CASARA) заявили, що вони точно знають, звідки взялися уламки. Вони самі їх там і розмістили. Орвін Волден, пілот CASARA, розповів, що отримав фюзеляж з аеропорту перед його закриттям і два роки тому підняв його на гору, щоб використовувати в тренувальних навчаннях.
"Ми поставили його там, щоб тренувати наших спостерігачів і штурманів. Вони повинні були знайти його на схилі", — сказав він журналістам.
Орвін стверджує, що місце було обрано стратегічно, оскільки воно знаходилося далеко від трас польотів, тому пілоти CASARA могли практикувати польоти в цьому районі, не заважаючи іншим літакам.
Уламки літаків, що розбилися на просторах канадської дикої природи, легко загубити, тому Фред Кері, генеральний директор служби порятунку на повітряному транспорті Британської Колумбії, пояснює, що пошуково-рятувальні команди проводять тренувальні пошуки на історичних уламках або списаних літаках.
"Нам подобається робити це для них якомога реальнішим: дим, поранені люди. Їм це подобається, а ми можемо ставитися до цього як до справжнього збитого літака", — сказав він.
Фред стверджує, що уламки літака ніколи не були таємницею, і заявляє, що місцевий аеропорт і головний центр координації рятувальних робіт провінції у Вікторії були повідомлені про те, що вони там перебувають.
"Я не знаю точно, що сталося, можливо, таблички стерлися. Але в цьому випадку не схоже, що влада дотримувалася протоколу", — додав він.
Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.
Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.