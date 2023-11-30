Дешевше, ніж ходити пішки: американка пролітає 2211 км на літаку заради роботи (відео)

Софія Челентано підрахувала, що літати туди-сюди між містами дешевше, ніж постійно жити поблизу офісу і ходити на роботу пішки.

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22-річна Софія Челентано зі США вважає за краще вставати о 03:45 ранку, щоб подолати 687 миль (1105 км) на літаку з Південної Кароліни до офісу в Нью-Джерсі, тому що це дешевше, ніж винаймати житло поблизу. Про це дівчина розповіла в ролику, опублікованому в TikTok.

За останні кілька років вартість оренди житла і поїздок на роботу значно в США зросла, і багато людей вважають за краще працювати з дому, якщо є така можливість. Однак одна стажистка розповіла, що для того, щоб отримати роботу своєї мрії, вона літає літаком, бо це дешевше, ніж платити за проживання поруч з офісом.

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22-річна Софія Челентано розповіла в соціальних мережах про свій незвичайний маршрут, який передбачає щотижневі перельоти з Південної Кароліни в Нью-Джерсі й назад. Софія хотіла пройти стажування, але боялася переїжджати в район поруч з офісом, оскільки це було б дуже дорого. Американка підрахувала, що літати туди-сюди між штатами виходить дешевше, ніж жити в іншому місті постійно і ходити на роботу пішки.

Дівчина зняла для своїх глядачів у TikTok свій звичайний день

"Я проходжу 10-тижневе гібридне літнє стажування в рекламному агентстві. Один день на тиждень я маю перебувати в офісі в Нью-Джерсі, тому замість того, щоб винаймати житло поруч з офісом, я живу з сім'єю в Південній Кароліні та добираюся літаком", — пояснила вона.

Раз на тиждень Софія прокидається о 03:45 ранку, збирається і їде в аеропорт, щоб встигнути на рейс о 06:30 ранку.

"Одна з моїх улюблених частин подорожі — можливість побачити схід сонця з вікна літака, це просто чудово", — додала вона.

Після приземлення о 8 ранку вона 45 хвилин їде в таксі, щоб до 9 ранку бути готовою до роботи. Подивившись відео, більшість глядачів намагалися дізнатися про вартість оренди житла, інші пропонували різні варіанти розв'язання проблеми.

"Я навіть не хочу знати, скільки це коштує", — написав один із них.

У бесіді з Business Insider Софія розповіла, що замовляє квитки на літак за три-чотири тижні, щоб вони були дешевшими.

"Мої перельоти коштують близько 100 доларів туди і назад, а потім я плачу близько 100 доларів за Ubers між офісом і аеропортом. Якби я жила в Нью-Йорку або Нью-Джерсі, я б витрачала тисячі доларів на місяць тільки на оренду житла", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.