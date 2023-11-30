Дешевле, чем ходить пешком: американка пролетает 2211 км на самолете ради работы (видео)

София Челентано подсчитала, что летать туда-сюда между городами дешевле, чем постоянно жить вблизи офиса и ходить на работу пешком.

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22-летняя София Челентано из США предпочитает вставать в 03:45 утра, чтобы преодолеть 687 миль (1105 км) на самолете из Южной Каролины до офиса в Нью-Джерси, потому что это дешевле, чем снимать жилье поблизости. Об этом девушка рассказала в ролике опубликованном в TikTok.

За последние несколько лет стоимость аренды жилья и поездок на работу значительно в США возросла, и многие люди предпочитают работать из дома, если есть такая возможность. Однако одна стажерка рассказала, что для того, чтобы получить работу своей мечты, она летает на самолете, так как это дешевле, чем платить за проживание рядом с офисом.

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22-летняя София Челентано рассказала в социальных сетях о своем необычном маршруте, который предполагает еженедельные перелеты из Южной Каролины в Нью-Джерси и обратно. София хотела пройти стажировку, но боялась переезжать в район рядом с офисом, так как это было бы очень дорого. Американка подсчитала, что летать туда-сюда между штатами выходит дешевле, чем жить в другом городе постоянно и ходить на работу пешком.

Девушка сняла для своих зрителей в TikTok свой обычный день

"Я прохожу 10-недельную гибридную летнюю стажировку в рекламном агентстве. Один день в неделю я должна находиться в офисе в Нью-Джерси, поэтому вместо того, чтобы снимать жилье рядом с офисом, я живу с семьей в Южной Каролине и добираюсь на самолете", — объяснила она.

Раз в неделю София просыпается в 03:45 утра, собирается и едет в аэропорт, чтобы она успеть на рейс в 06:30 утра.

"Одна из моих любимых частей путешествия — возможность увидеть восход солнца из окна самолета, это просто великолепно", — добавила она.

После приземления в 8 утра она 45 минут едет в такси, чтобы к 9 утра быть готовой к работе. Посмотрел видео большинство зрителей пытались узнать о стоимости аренды жилья, другие предлагали разные варианты решения проблемы.

"Я даже не хочу знать, сколько это стоит", — написал один из них.

В беседе с Business Insider София рассказала, что заказывает билеты на самолет за три-четыре недели, чтобы они были дешевле.

"Мои перелеты стоят около 100 долларов туда и обратно, а затем я плачу около 100 долларов за Ubers между офисом и аэропортом. Если бы я жила в Нью-Йорке или Нью-Джерси, я бы тратила тысячи долларов в месяц только на аренду жилья", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что туристы застряли в пустыне, доверившись Google Maps. GPS-навигатор писал, что путешественники достигнут конца маршрута на 50 минут быстрее. В итоге люди застряли на грунтовой дороге и им пришлось вызывать эвакуатор, чтобы тот забрал их.

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