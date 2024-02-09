"Поняла одну простую вещь": туристка объездила все 193 страны мира и поделилась выводами

За последние полвека женщина побывала везде, где только могла: от Европы до Азии и Африки, а также стран Ближнего Востока.

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79-летняя Луиза Ю осуществила мечту всей своей жизни, побывав во всех 193 странах-членах ООН. Еще с детства на Филиппинах женщина увлеклась путешествиями и хотела постоянно узнавать что-то новое. Об этом пишет издание ABC News.

"Когда я ходила в кино, то видела невероятные пейзажи, природу, реки, горы — и это меня завораживало. Всегда мечтала о путешествиях и жила с надеждой, что однажды увижу все эти места собственными глазами", — вспоминает госпожа Ю.

79-летняя Луиза Ю Фото: Instagram

В 23 года женщина приняла участие в программе обмена и приехала в США.

"Сначала из-за своего статуса я не могла выезжать из страны. Поэтому села в автобус и поехала в тур по отдельным штатам. Каждое утро просыпалась в новом городе", — говорит она.

Луизе удалось посетить все 193 страны-члена ООН Фото: Instagram

Сначала Луиза работала в области медицинских технологий, а затем перешла в сферу туризма, чтобы иметь больше времени на путешествия. За последние полвека женщина побывала везде, где только могла: от Европы до Азии и Африки, а также стран Ближнего Востока. В конце концов ей удалось посетить все 193 страны-члены ООН.

Луиза во время путешествий по миру Фото: Instagram Луиза во время путешествий по миру Фото: Instagram

"Несмотря на то, что некоторые места считаются опасными, я загорелась желанием там побывать, чтобы узнать больше об истории и культуре", — объясняет Ю свою мотивацию.

Посетив столько стран и встретив множество интересных людей, Ю "поняла одну простую вещь" — люди из разных уголков мира на самом деле очень похожи, больше чем мы можем себе представить.

Туристка всегда бредила путешествиями и хотела постоянно узнавать что-то новое.

"Все мечтают о лучшей работе и возможностях, и большинство из них очень добрые. Я многому научилась и многое поняла. Не бойтесь, выходите, путешествуйте! Не ждите никого, потому что такая возможность может больше не повториться. Просто будьте собой. Нет ничего невозможного", — резюмирует путешественница.

Кстати, последней страной, которую она увидела, стала Сербия.

Последней страной, которую увидела Луиза Ю, стала Сербия. Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней Лесли МакНейр из Огайо, что в США, которая после окончания колледжа поехала в кругосветное путешествие. На сегодня женщина посетила почти 80 стран мира на шести континентах. Кочующая путешественница не арендует жилье, а останавливается бесплатно у местных жителей, с которыми устанавливает связи с помощью сервиса CouchSurfing.