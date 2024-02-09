"Зрозуміла одну просту річ": туристка об'їздила всі 193 країни світу й поділилася висновками

За останні пів століття жінка побувала скрізь, де тільки могла: від Європи до Азії та Африки, а також країн Близького Сходу.

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79-річна Луїза Ю здійснила мрію всього свого життя, побувавши в усіх 193 країнах-членах ООН. Ще з дитинства на Філіппінах жінка марила подорожами та хотіла постійно дізнаватися щось нове. Про це пише видання ABC News.

"Коли я ходила в кіно, то бачила неймовірні пейзажі, природу, річки, гори — і це мене зачаровувало. Завжди мріяла про мандрівки та жила з надією, що одного дня побачу всі ці місця на власні очі", — згадує пані Ю.

79-річна Луїза Ю Фото: Instagram

У 23 роки жінка взяла учать у програмі обміну та приїхала до США.

"Спочатку через свій статус я не могла виїжджати з країни. Тож сіла в автобус і поїхати в тур по окремих штатах. Кожного ранку прокидалася в новому місті", — каже вона.

Луїзі вдалося відвідати всі 193 країни-члени ООН Фото: Instagram

Спочатку Луїза працювала в галузі медичних технологій, а потім перейшла у сферу туризму, щоб мати більше часу на подорожі. За останні пів століття жінка побувала скрізь, де тільки могла: від Європи до Азії та Африки, а також країн Близького Сходу. Зрештою їй вдалося відвідати всі 193 країни-члени ООН.

Луїза під час мандрів світом Фото: Instagram Луїза під час мандрів світом Фото: Instagram

"Попри те, що деякі місця вважають небезпечними, я загорілася бажанням там побувати, аби дізнатися більше про історію та культуру", — пояснює Ю свою мотивацію.

Відвідавши стільки країн і зустрівши безліч цікавих людей, Ю "зрозуміла одну просту річ" — люди з різних куточків світу насправді дуже схожі, більше, ніж ми можемо собі уявити.

Туристка завжди марила подорожами та хотіла постійно дізнаватися щось нове

"Усі мріють про кращу роботу й можливості, і більшість із них дуже добрі. Я багато чого навчилася та багато що зрозуміла. Не бійтеся, виходьте, подорожуйте! Не чекайте ні на кого, бо така нагода може більше не повторитися. Просто будьте собою. Немає нічого неможливого", — резюмує мандрівниця.

До речі, останньою країною, яку вона побачила, стала Сербія.

Останньою країною, яку побачила Луїза Ю, стала Сербія Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну Леслі МакНейр із Огайо, що в США, яка після закінчення коледжу поїхала в навколосвітню подорож. На сьогодні жінка відвідала майже 80 країн світу на шести континентах. Кочівна мандрівниця не орендує житло, а зупиняється безплатно в місцевих жителів, із якими встановлює зв’язки за допомогою сервісу CouchSurfing.