Работа не для слабонервных: официантка рассказала о странных выходках клиентов

По словам женщины, попадаются клиенты со странным поведением. Иногда они ведут себя беспардонно, иногда — делают непонятные заказы.

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Официантка одного из британских ресторанов Анна заявила, что эта работа не для слабонервных, поскольку выдержать оскорбления и ремарки клиентов может не каждый. Об этом пишет Mirror.

Анна рассказывает, что странные реплики от посетителей слышит почти каждый день, иногда они ее шокируют.

"Однажды приходит водитель-курьер, осматривает меня с ног до головы и говорит: "Ты толстая". Я сказала: "Извините, вы можете повторить это?" Он сказал: "Ты сильно поправилась", — пересказывает разговор с клиентом официантка.

Женщина рассказывает, что однажды после того, как клиент поел, он засунул свою голову ей под мышки, понюхал, а потом ушел.

Была еще одна клиентка, которая пожаловалась, что в меню нет блюд для веганов. Официантка объяснила клиенту, что это неправда, поскольку для веганов были гамбургеры, пицца, некоторые макароны и салаты, а также закуски и гарниры. После разборок женщина в конце концов заявила, что хочет пиццу пепперони. Но была очень разочарована, узнав, что пепперони не веганское блюдо и не может быть веганским. В конце концов женщина заказала каре из ребер.

Другая клиентка отказалась платить необязательную плату за обслуживание, потому что десерт, который она попросила — пирожное, мороженое и сахар — были "слишком сладким".

Также Анна рассказала зрителям о мужчине, который занимался тем, что приходил и контролировал персонал, чтобы тот "выполнял свою работу должным образом", поэтому каждый раз когда приходил, снимал все на видео.

Напомним, что в Великобритании женщина устроилась на подработку "голой" уборщицей. За короткий промежуток времени она смогла рассчитаться со всеми своими долгами, а рабочий график у нее расписан уже на полгода вперед.