Домогосподарка з Дубая розповіла, куди витрачає щомісяця понад $230 тисяч

Дівчина не соромиться демонструвати достаток і не економить на своїх бажаннях. Чоловік підтримує Маліку в усьому.

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Інфлюенсерка з Дубая Маліка Раджа, яка регулярно публікує пости в соцмережі про своє розкішне життя домогосподарки, розповіла, як витрачає понад $230 тисяч на місяць, пише People. У неї в TikTok мільйон підписників, які з цікавістю спостерігають за її побутом.

Вона почала з того, що розмежувала два типи покупок, які вона робить, і їхні відповідні бюджети. Раджа сказала, що її "загальні витрати на покупки" становлять $5000 на місяць, тоді як вона отримує $15 000 на "розкішні та дизайнерські" покупки.

В опублікованих кліпах вона приміряє золоті прикраси і демонструє блискучу сумочку.

"У мене також є інвестиційна нерухомість, яка перебуває на стадії будівництва, щомісячні платежі, і це становить близько $200 000 на місяць", – каже Маліка. Це відео набрало понад 6,7 мільйона переглядів і понад 355 000 лайків.

Раджа сказала, що витрачає $1000 на щотижневий масаж і $500 – на манікюр і педикюр.

"Я не роблю їх занадто часто", — зазначила вона про свій щомісячний догляд за нігтями. Її загальні процедури з догляду за волоссям і здоров'ям обходяться їй приблизно в $8000 на місяць, і ще $2000 відкладено на макіяж і догляд за шкірою.

Вона завершила тим, що виділила собі "гроші на їжу і побачення, які абсолютно не обмежені, тому що мій чоловік хоче, щоб я набрала вагу".

"А якщо я не витрачаю гроші зі своїх щомісячних грошей, то вони йдуть на мій ощадний рахунок, що ідеально", – додала вона.

Раджа, чия біографія в Instagram свідчить, що вона "торговий наставник і педагог", також виховує трирічного сина і маленьку доньку. Дівчинка народилася 21 листопада минулого року. В іншому відео, опублікованому в лютому, блогерка розповіла своїм підписникам, скільки вона "взяла" з чоловіка за їхню другу дитину.

У Маліки — двоє дітей

Вона перерахувала все, що чоловік купив для неї в очікуванні їхнього малюка, включно з рожевим Mercedes G Wagon, новим будинком за $2 мільйони з ремонтом на мільйон доларів і $10 000 на "щоденні післяпологові масажі".

Сповідь домогосподарки не сподобалася читачам.

"Навіщо це виставляти напоказ? Ми в Америці не можемо покласти їжу на стіл. А нова адміністрація урізає допомогу із соціального забезпечення, намагаючись урізати, щоб люди стали безхатченками, а в цієї жінки є гроші, які вона може витратити, не виставляйте це напоказ. Це просто неправильно", – написав один із користувачів.

Раніше Фокус розповідав, що перелякана домогосподарка показала "монстра", що живе в зливному отворі.