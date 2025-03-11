Домохозяйка из Дубая рассказала, куда тратит ежемесячно более $230 тысяч

Девушка не стесняется демонстрировать достаток и не экономит на своих желаниях. Муж поддерживает Малику во всем.

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Инфлюенсер из Дубая Малика Раджа, которая регулярно публикует посты в соцсети о своей роскошной жизни домохозяйки, рассказала, как тратит более $230 тысяч в месяц, пишет People. У нее в TikTok миллион подписчиков, которые с интересом наблюдают за ее бытом.

Она начала с того, что разграничила два типа покупок, которые она делает, и их соответствующие бюджеты. Раджа сказала, что ее "общие расходы на покупки" составляют $5000 в месяц, в то время как она получает $15 000 на "роскошные и дизайнерские" покупки.

В опубликованных клипах она примеряет золотые украшения и демонстрирует блестящую сумочку.

"У меня также есть инвестиционная недвижимость, которая находится на стадии строительства, ежемесячные платежи, и это составляет около $200 000 в месяц", – говорит Малика. Это видео набрало более 6,7 миллиона просмотров и более 355 000 лайков.

Раджа сказала, что тратит $1000 на еженедельный массаж и $500 – на маникюр и педикюр.

"Я не делаю их слишком часто", – отметила она о своем ежемесячном уходе за ногтями. Ее общие процедуры по уходу за волосами и здоровье обходятся ей примерно в $8000 в месяц, и еще $2000 отложено на макияж и уход за кожей.

Она завершила тем, что выделила себе "деньги на еду и свидания, которые совершенно не ограничены, потому что мой муж хочет, чтобы я набрала вес".

"А если я не трачу деньги из своих ежемесячных денег, то они идут на мой сберегательный счет, что идеально", – добавила она.

Раджа, чья биография в Instagram гласит, что она "торговый наставник и педагог", также воспитывает трехлетнего сына и маленькую дочь. Девочка родилась 21 ноября прошлого года. В другом видео, опубликованном в феврале, блогер рассказала своим подписчикам, сколько она "взяла" с мужа за их второго ребенка.

У Малики – двое детей

Она перечислила все, что мужчина купил для нее в ожидании их малыша, включая розовый Mercedes G Wagon, новый дом за $2 миллиона с ремонтом на миллион долларов и $10 000 на "ежедневные послеродовые массажи".

Исповедь домохозяйки не понравилась читателям.

"Зачем это выставлять напоказ?? Мы в Америке не можем положить еду на стол. А новая администрация урезает пособия по социальному обеспечению, пытаясь урезать, чтобы люди стали бездомными, а у этой женщины есть деньги, которые она может потратить, не выставляйте это напоказ. Это просто неправильно", – написал один из пользователей.

Ранее Фокус рассказывал, что испуганная домохозяйка показала "монстра", живущего в сливном отверстии.