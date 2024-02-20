Испуганная домохозяйка показала "монстра", живущего в сливном отверстии (видео)

Женщина показала, как внутри сливного отверстия медленно движется нечто, похожее на необычный инопланетный сгусток с крошечными щупальцами.

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Одна испуганная домовладелица показала "монстра", живущего в кухонном сливе. Ролик, которым женщина поделилась на популярном форуме Reddit, стал вирусным.

Зрители были одновременно и в ужасе и в замешательстве от такой находки.

В видео видно, как внутри сливного отверстия медленно движется нечто, похожее на необычный инопланетный сгусток с крошечными щупальцами. После этого многие пользователи начали подозревать, что в их трубах тоже может такое же существо.

"Похоже на колонию червей трубочников. Жутковато выглядит, но, видимо, не так уж редко встречается", — написал один из зрителей.

Трубочники обыкновенные, также известные как иловые черви, имеют сегментированное, похожее на земляного червя тело, у них нет ног, головы и хорошо заметных ротовых аппаратов. У них есть небольшие щетинки, и они передвигаются, как дождевые черви, растягиваясь и вытягиваясь. Обычно они обитают в отложениях озер, рек и иногда в канализационных трубах. Известно, что они появляются в трубопроводах, чтобы питаться бактериями, которые там скапливаются. Черви обычно передвигаются группами, как правило, сплетенными в одну извивающуюся массу.

К счастью, они совершенно безвредны для человека, но это не помешало пользователям форума испугаться:

"Я собираюсь жить дальше, думая, что это невероятная редкость, спасибо";

"Да, для моего психического здоровья лучше просто верить, что это редкое существо, которое не может жить там, где я живу";

"Выглядит как настоящий инопланетный ужас".

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