Перелякана домогосподарка показала "монстра", що живе в зливному отворі (відео)

Жінка показала, як усередині зливного отвору повільно рухається щось, схоже на незвичайний інопланетний згусток із крихітними щупальцями.

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Одна перелякана домовласниця показала "монстра", що живе в кухонному зливі. Ролик, яким жінка поділилася на популярному форумі Reddit, став вірусним.

Глядачі були одночасно нажахані та стурбовані від такої знахідки.

У відео видно, як усередині зливного отвору повільно рухається щось, схоже на незвичайний інопланетний згусток із крихітними щупальцями. Після цього багато користувачів почали підозрювати, що в їхніх трубах теж може бути така сама істота.

"Схоже на колонію черв'яків трубковиків. Має моторошнуватий вигляд, але, мабуть, не так уже й рідко зустрічається", — написав один із глядачів.

Трубковики звичайні, також відомі як мулові черв'яки, мають сегментоване, схоже на земляного черв'яка тіло, у них немає ніг, голови й добре помітних ротових апаратів. У них є невеликі щетинки, і вони пересуваються, як дощові черв'яки, розтягуючись і витягуючись. Зазвичай вони мешкають у відкладеннях озер, річок та іноді в каналізаційних трубах. Відомо, що вони з'являються в трубопроводах, щоб харчуватися бактеріями, які там скупчуються. Черв'яки зазвичай пересуваються групами, як правило, сплетеними в одну звивисту масу.

На щастя, вони абсолютно нешкідливі для людини, але це не завадило користувачам форуму злякатися:

"Я збираюся жити далі, думаючи, що це неймовірна рідкість, дякую";

"Так, для мого психічного здоров'я краще просто вірити, що це рідкісна істота, яка не може жити там, де я живу";

"Виглядає як справжній інопланетний жах".

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