"Красный — не мой цвет": 89-летняя Джуди Денч получила интимный подарок на Рождество (видео)

Оскароносная актриса снялась в шутливом видео. Джуди Денч поддержала благотворительную организацию, которая помогает пострадавшим семьям по всему миру.

Британская актриса театра и кино Джуди Денч была возмущена, получив интимный в подарок на Рождество от благотворительной компании ShelterBox. Сама компания в Х опубликовала веселый клип, где 89-летняя легендарная актриса, сидя в уютном кресле, разворачивает свои подарки.

В ролике, обладательница премии "Оскар" Джуди Денч, взволнованно разорвав небольшую упаковку, была ошеломлена, обнаружила внутри откровенные крошечные красные стринги. Глядя на смелое нижнее белье, звезда "Умри, но не сейчас" не смогла скрыть своего замешательства, а затем, повернувшись к камере, призналась: "Красный — не мой цвет".

Бросив пикантные стринги на пол, она с нетерпением открывает следующий подарок, но его содержимое снова ее разочаровывает. Звезда "Джеймса Бонда" держит в руках пару роликовых коньков, а затем шутит: "Видите ли, я и сама катаюсь на коньках" и швыряет их в кучу ненужных подарков. Наконец Джуди разворачивает третий подарок — ярко-розовый блестящий мусорный совок и щетку. Глядя прямо в объектив камеры с выражением крайнего смятения она выбрасывает и его. В конце видео на фоне фотографий довольных детей, получивших нужные подарки, можно услышать закадровый голос звезды Денч: "Почему бы не подарить в это Рождество подарок, который что-то значит?".

Этот веселый клип призван повысить осведомленность о международной благотворительной организации ShelterBox, занимающейся ликвидацией последствий стихийных бедствий, предоставлении временного жилья и других предметов первой необходимости для семей, чьи дома были повреждены или разрушены в результате стихийных бедствий, конфликтов или климатических кризисов. Люди могут оплатить подарки для пострадавших семей, в том числе жизненно необходимые вещи, такие как палатки, термоодеяла и наборы для приготовления пищи.

Ранее Фокус писал о том, что актриса Джуди Денч призналась, что ее 500-летний особняк кишит мышами.