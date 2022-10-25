Актриса Джуди Денч призналась, что ее 500-летний особняк кишит мышами

По словам актрисы, мыши появились во время локдауна.

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87-летняя оскароносная британская актриса театра и кино Джуди Денч, владеющая особняком Outwood за 8 миллионов фунтов стерлингов в Восточном Суррее, призналась, что ее дом кишит мышами, пишет The Mirror.

По словам актрисы, ее жилье, построенное еще в 1497 году, местами разрушается, а в последние два года еще и переживает нашествие грызунов.

"Мыши появились во время локдауна, и с тех пор я борюсь с ними. Они заняли немного места", – рассказала знаменитость.

На территории площадью 7000 квадратных футов есть отдельный коттедж, а также бассейн, мастерские, сараи и пруд. Актриса не раз признавалась, что обожает свой фермерский особняк. Сейчас в нем она живет практически одна.

Недавно она призналась, что с возрастом сохранять такую независимость становится все труднее. Так, недавно она упала, споткнувшись о ковер, и пролежала на полу 30 минут, поскольку рядом не было никого, кроме ее попугая. Однако в этой ситуации птица оказалась бесполезной.

"У меня есть замечательный попугай, который постоянно повторял: "Что ты делаешь? Что ты делаешь?" Это тот случай, когда нужен очень удобный попугай, который кому-нибудь позвонит, но мой, к сожалению, этого сделать не мог".

Джуди живет в четырех милях от своего 77-летнего бойфренда Дэвида Миллса, а ее дочь Финти Уильямс и внук Сэм проживают неподалеку.

Несмотря на проблемы со здоровьем и мобильностью, Денч до сих пор не установила в доме тревожную кнопку на случай новых инцидентов.

Напомним, в 2020 году Джуди Денч снялась для июньского номера британского издания Vogue. Таким образом, актриса стала самой возрастной героиней глянца в истории существования журнала.