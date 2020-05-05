85-летняя Джуди Денч снялась для обложки Vogue

Британская актриса стала самой возрастной героиней обложки глянца

Легендарная британская актриса стала звездой обложки июньского номера британского издания Vogue. Таким образом, актриса стала самой возрастной героиней глянца в истории существования журнала.

Главный редактор издания Эдвард Эннинфул прокомментировал свой выбор лица обложки так: "она - одна из самых любимых граждан нации. Я не могу передать вам, как я рад видеть даму — командора Ордена Британской империи Джуди Денч, неоспоримую королеву сцены и экрана, снявшуюся для своей первой обложки Vogue в возрасте 85 лет", - поделился эмоциями Эннинфул в своем Instagram.

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Съемка для обложки журнала состоялась в начале марте текущего года, еще до начала карантина, а интервью актриса дала уже во время самоизоляции. В ходе разговора с журналистом, Джуди Денч поделилась мыслями относительно коронавируса, периода карантина и рассказала как, по ее мнению, изменится мир в ближайшее время.

"Я уверена, что чувствую себя так же, как и все остальные, такие беспрецедентные времена довольно трудно постичь. Что хорошо — так это то, что это заставило многих людей осознать затруднительное положение других людей, которые совершенно одиноки. Если из этого выйдет много доброты, то это будет плюсом, — считает актриса.

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