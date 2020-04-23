Кейт Миддлтон показала новые фото принца Луи в честь его второго дня рождения
2020-04-23 15:17:44
Сейчас Луи с родителями и старшими братом и сестрой находится в самоизоляции в их доме Анмер-Холл в Норфолке
Сегодня, 23 апреля, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Луи, празднует свой второй день рождения. Чтобы отметить это событие, герцог и герцогиня Кембриджские показали несколько свежих фотографий маленького принца на своем официальном аккаунте в Twitter.
Сейчас Луи с родителями и старшими братом и сестрой находится в самоизоляции в их доме Анмер-Холл в Норфолке. И день рождения отпраздновал в узком семейном кругу - дедушки, бабушки и прабабушка королева Елизавета смогли поздравить его только виртуально или по телефону.
Снимки сына, перемазанного красками, сделала сама Кейт, которая увлекается фотографией и является патронессой Королевского фотографического общества.
"Принц Луи. Мы очень рады поделиться новыми фотографиями, сделанными герцогиней Кембриджской в апреле этого года", - говорится в сообщении под фото.
Оказалось, что краской принц испачкался для того чтобы оставить радужный отпечаток ладошки на открытке, которую родители прикрепили к окну их дома в Норфолке.
Кенсингтонский дворец поблагодарил публику за все пожелания к дню рождения в соцсетях, а принц Чарльз поделился трогательным снимком с внуком.
Принц Чарльз и принц Луи/Все фото: Kensington Palace
Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский родился 23 апреля 2018 года в Лондоне. Он пятый в линии наследования британского престола. Луи является шестым правнуком королевы Елизаветы II и третьим внуком принца Уэльского Чарльза.
Новорожденный принц Луи с родителями
Как ранее писал Фокус:
- В прошлом году Кейт Миддлтон также делилась фотографиями младшего сына в соцсетях. Семья отмечала первый год Луи в Норфолке в кругу семьи.
- Елизавета II сделала оригинальный подарок Кейт Миддлтон на восьмую годовщину ее свадьбы с принцем Уильямом (29 апреля).Герцогиня Кембриджская стала дамой Большого Креста Королевского Викторианского ордена, что эквивалентно званию рыцаря.