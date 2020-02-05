"Где твое красивое платье?" Во время визита в Уэльс в Кейт Миддлтон не признали принцессу

Маленькая девочка заявила герцогине, что она слишком скромно одета

Герцогиня Кембриджская вместе с мужем отправились с официальным визитом в Уэльс, где их встречали местные жители. Но одна трехлетняя девочка по имени Аннабель была разочарована тем, как выглядит Кейт Миддлтон. Об этом пишет Wales Online.

"Я думала, ты будешь похожа на Золушку, а ты не похожа на настоящую принцессу", - сообщила она герцогине. Та пояснила девочке, что не всегда надевает красивые платья и ей очень жаль.

Мать Аннабель рассказала, что та обожает сказки про принцесс, особенно "Золушку" и очень хотела увидеть настоящую, так что когда стало известно, что Уэльс посетят Кейт Миддлтон и принц Уильям, то они отправились на встречу.

После встречи с местными жителями на пирсе в Суонси, Кейт и Уильям отправились на паромную станцию, в местный боксерский клуб и, напоследок, есть мороженое.

Фото: Jonathan Myers/Wales Online

Когда визит уже длился к завершению, то им подарили трех игрушечных драконов для их детей.

Красный дракон, или И-Драйг Гох - валлийский символ, присутствующий на национальном флаге Уэльса. По преданию красный и белый дракон вечно дрались между собой, пока короли Ллид и Ллевелис не закопали их в яме, заполненной медом.

Интересно, но Кейт Миддлтон и Меган Маркл не стали принцессами, даже выйдя замуж за принцев по решению королевы Елизаветы ІІ. В дни свадеб они получили герцогские титулы, если бы этого не произошло, то они бы носили титулы «принцессы-супруги».

Как ранее писал Фокус:

Герцоги Кембриджские посетили церемонию награждения премией Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Причем Кейт Миддлтон всерьез восприняла рекомендацию сделать церемонию более экологичной и выбрала платье, в котором уже появлялась на официальном приеме.