"Жена пригрозила, что уйдет от меня": мужчину шокировал счет в пабе после небольшого перекуса

По словам Ли Кейстоуна, он нечасто посещает подобные заведения, однако в этот раз решил поддержать семейный бизнес. После ошеломляющей цены в чеке он пообещал, что больше туда ни ногой.

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В Великобритании мужчина решил впервые за долгое время посетить один из пабов вместе со своей женой, однако был ошарашен чеком, который получил за небольшой заказ. Об этом говорится в материале Daily Star.

Речь идет про 59-летнего Ли Кейстоуна, который решил вместе со своей возлюбленной посетить один из пабов Уэльса. Они заказали четыре позиции из меню — два прохладительных напитка и столько же сэндвичей. В конце трапезы, когда принесли счет, мужчина был ошеломлен.

По его словам, он нечасто ест в подобных заведениях, но в этот раз решил поддержать местный семейный бизнес, заглянув туда во время обеда. Сумма в чеке вызвала некое недоумение, поэтому он написал об этом в социальных сетях, чтобы спросить у пользователей, нормальная ли это сумма.

На опубликованном кадре можно заметить, что заказ состоял из двух бутербродов с сыром и чипсами, а также двух напитков — стандартный размер Pepsi Max со льдом, а также половина стакана этого же напитка. Всего за это, без учета платы за обслуживание, нужно было отдать 32,50 фунта стерлингов (1675 гривен, — ред.).

"Разве это нормально для обычного паба? Жена пригрозила, что уйдет от меня, если я еще раз упомяну, что полстакана (пепси) стоил 3,60 фунта!!! (185 гривен)", — написал Ли Кейстоун.

Мужчину также возмутил тот факт, что обычный стакан напитка, который вдвое больше, стоил всего на 40 пенсов дороже, что в переводе на украинскую валюту 205 гривен.

Один сэндвич обошелся мужчине в 9,95 фунтов стерлингов (512 гривен), а дополнительные порции чипсов прибавили еще по 5 фунтов к стоимости. Ли Кейстоун не стал осуждать паб в Уэльсе, однако дал понять, что вряд ли туда вернется.

"Отныне я буду избегать этого места как чумы. Это был редкий день. Но больше никогда… Думаю, это заведение рассчитывает на проезжающих мимо туристов, ведь оно расположено на главной дороге, но все равно в зимние месяцы здесь не так много туристов", — говорится в сообщении.

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни считают такие цены действительно заоблачными, а другие написали, что такие цены помогают небольшим семейным бизнесам выжить.

Однако некоторые больше внимания уделили забавным орфографическим ошибкам в чеке, чем ценам. Один из пользователей пошутил: "Как они могут брать столько денег, если у них даже не хватает приличия написать правильно… «sandwhich".

Напомним, 24 июня сообщалось, что в крошечном селе люди сдают дома в аренду и зарабатывают $54 тысячи в год. По словам местных жителей, в британском Грасмере сейчас нет пустующих домов, которые можно арендовать, а цены на жилье не соответствуют доходам людей.