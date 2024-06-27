"Дружина пригрозила, що піде від мене": чоловіка шокував рахунок у пабі після невеликого перекусу

За словами Лі Кейстоуна, він нечасто відвідує подібні заклади, проте цього разу вирішив підтримати сімейний бізнес. Після приголомшливої ціни в чеку він пообіцяв, що більше туди ні ногою.

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У Великій Британії чоловік вирішив уперше за довгий час відвідати один із пабів разом зі своєю дружиною, однак був ошелешений чеком, який отримав за невелике замовлення. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Йдеться про 59-річного Лі Кейстоуна, який вирішив разом зі своєю коханою відвідати один із пабів Уельсу. Вони замовили чотири позиції з меню — два прохолодних напої і стільки ж сендвічів. Наприкінці трапези, коли принесли рахунок, чоловік був приголомшений.

За його словами, він нечасто їсть у подібних закладах, але цього разу вирішив підтримати місцевий сімейний бізнес, заглянувши туди під час обіду. Сума в чеку викликала певне здивування, тому він написав про це в соціальних мережах, щоб запитати у користувачів, чи нормальна це сума.

На опублікованому кадрі можна помітити, що замовлення складалося з двох бутербродів із сиром і чіпсами, а також двох напоїв — стандартний розмір Pepsi Max з льодом, а також половина склянки цього ж напою. Усього за це, без урахування плати за обслуговування, потрібно було віддати 32,50 фунта стерлінгів (1675 гривень, — ред.).

"Хіба це нормально для звичайного пабу? Дружина пригрозила, що піде від мене, якщо я ще раз згадаю, що півсклянки (пепсі) коштувало 3,60 фунта!!! (185 гривень)", — написав Лі Кейстоун.

Чоловіка також обурив той факт, що звичайна склянка напою, яка вдвічі більша, коштувала всього на 40 пенсів дорожче, що в перекладі на українську валюту 205 гривень.

Один сендвіч обійшовся чоловікові в 9,95 фунтів стерлінгів (512 гривень), а додаткові порції чипсів додали ще по 5 фунтів до вартості. Лі Кейстоун не став засуджувати паб в Уельсі, проте дав зрозуміти, що навряд чи туди повернеться.

"Відтепер я уникатиму цього місця як чуми. Це був рідкісний день. Але більше ніколи... Думаю, цей заклад розраховує на туристів, які проїжджають повз, адже він розташований на головній дорозі, але все одно в зимові місяці тут не так багато туристів", — ідеться в повідомленні.

У коментарях думки користувачів розділилися. Одні вважають такі ціни справді захмарними, а інші написали, що такі ціни допомагають невеликим сімейним бізнесам вижити.

Однак дехто більше уваги приділив кумедним орфографічним помилкам у чеку, ніж цінам. Один із користувачів пожартував: "Як вони можуть брати стільки грошей, якщо в них навіть не вистачає пристойності написати правильно... "sandwhich".

Нагадаємо, 24 червня повідомлялося, що в крихітному селі люди здають будинки в оренду і заробляють $54 тисячі на рік. За словами місцевих жителів, у британському Грасмері зараз немає порожніх будинків, які можна орендувати, а ціни на житло не відповідають доходам людей.