В Великобритании горсовет потерял 460 тысяч фунтов стерлингов из-за упрямой чайки (фото)

Сотрудники городского совета заявили, что птица задержала снос местного театра на 40 дней. Из-за задержки счет за снос вырос почти на пол миллиона фунтов стерлингов.

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Чайка не захотела покидать свое гнездо на крыше театра в Ньюпорте (Уэльс). Местные налогоплательщики потеряли 460 000 фунтов стерлингов после того, как птица стала причиной отсрочки проекта стоимостью 19,7 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Работы пришлось остановить после того, как на крыше сносимого театра Newport Centre в валлийском городе была замечена гнездящаяся чайка. Прошло 40 дней, прежде чем она и ее птенцы улетели. После этого работы вновь можно было продолжить, но в результате задержки счет за снос взлетел до небес. Проект стал дороже почти на пол миллиона фунтов стерлингов.

Городской совет Ньюпорта утверждает, что в прошлом году на проект сноса было потрачено 460 000 фунтов стерлингов. Сотрудники совета заявили, что задержки были вызваны не желанием чайки покидать гнездо и дополнительными расходами, которые пришлось оплатить сверх согласованной цены контракта.

Из-за гнездящейся птицы было потеряно 40 дней.

Здание театра, которое снесли с опозданием в 40 дней Фото: GoogleMaps

Издание отмечает, что сейчас работы по сносу центра в Ньюпорте уже завершены, и на его месте будет построен новый кампус для колледжа Coleg Gwent. Ньюпортский центр принимал множество известных музыкантов, среди которых были Дэвид Боуи и Элтон Джон, дававшие здесь концерты.

Новое развлекательное заведение будет построено на другом берегу реки Уск в городе.

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