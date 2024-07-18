Парень, который до ужаса боится животных, впервые собирается побывать в зоопарке (видео)

Мужчина очень волновался, когда его девушка заказала им поездку в зоопарк. Реакция парня была настолько неожиданной, что удивила многих пользователей соцсетей.

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Женщина решила "побаловать" своего парня, который до ужаса боится животных, походом в зоопарк. Мужчина ответил, что пойдет только при одном условии. Пара показала ролик с реакцией парня в TikTok.

Один парень очень волновался, когда его девушка заказала им поездку в зоопарк. Видео стало вирусным и набрало более 23,8 млн просмотров.

Мужчина так волновался, что перед поездкой позвонил в зоопарк, чтобы убедиться, что там приняты строгие меры. Реакция парня была "дикой" и удивила пользователей соцсетей.

"Мы с парнем заказали поездку в зоопарк, но он боится животных, поэтому позвонил, чтобы убедиться, что они заперты. Пожалуйста, я плачу", — подписала ролик его девушка.

Видеозапись показывает, как мужчина звонит в зоопарк и признается, что знает, что это немного глупо, но он боится животных. Затем он уточняет, будут ли они заперты, когда он придет в зоопарк. По громкой связи слышно, как женщина говорит, что черепах выпускают на улицу в определенное время суток.

"Я так не хочу. Вы можете убрать их, когда мы будем там?" — послышался голос мужчины.

Сотрудница зоопарка ответила ему, что посетители не должны подходить к ним, но он продолжал настаивать на том, что их нужно запереть. На протяжении всего видео можно слышать, как его партнерша смеется на заднем плане, но он огорчает ее, когда подтверждает, что не поедет, если черепахи будут на свободе.

Видео удивило многих людей и многие из них поспешили оставить свои комментарии, чтобы рассказать паре, как сильно их рассмешила эта ситуация.

"Он боится, что черепаха побежит за ним?", "Из всех животных он боится черепаху?", "Что собирается делать черепаха? Помогите", — писали они.

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