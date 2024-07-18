Хлопець, який до жаху боїться тварин, уперше збирається побувати в зоопарку (відео)

Чоловік дуже хвилювався, коли його дівчина замовила їм поїздку в зоопарк. Реакція хлопця була настільки несподіваною, що здивувала багатьох користувачів соцмереж.

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Жінка вирішила "побалувати" свого хлопця, який до жаху боїться тварин, походом до зоопарку. Чоловік відповів, що піде тільки за однієї умови. Пара показала ролик із реакцією хлопця в TikTok.

Один хлопець дуже хвилювався, коли його дівчина замовила їм поїздку в зоопарк. Відео стало вірусним і набрало понад 23,8 млн переглядів.

Чоловік так хвилювався, що перед поїздкою зателефонував до зоопарку, щоб переконатися, що там вжито суворих заходів. Реакція хлопця була "дикою" і здивувала користувачів соцмереж.

"Ми з хлопцем замовили поїздку до зоопарку, але він боїться тварин, тому подзвонив, щоб переконатися, що вони замкнені. Будь ласка, я плачу", — підписала ролик його дівчина.

Відеозапис показує, як чоловік телефонує в зоопарк і зізнається, що знає, що це трохи нерозумно, але він боїться тварин. Потім він уточнює, чи будуть вони замкнені, коли він прийде в зоопарк. По гучному зв'язку чути, як жінка каже, що черепах випускають на вулицю в певний час доби.

"Я так не хочу. Ви можете прибрати їх, коли ми будемо там?" — почувся голос чоловіка.

Співробітниця зоопарку відповіла йому, що відвідувачі не повинні підходити до них, але він продовжував наполягати на тому, що їх потрібно замкнути. Протягом усього відео можна чути, як його партнерка сміється на задньому плані, але він засмучує її, коли підтверджує, що не поїде, якщо черепахи будуть на волі.

Відео здивувало багатьох людей і багато хто з них поспішив залишити свої коментарі, щоб розповісти парі, як сильно їх розсмішила ця ситуація.

"Він боїться, що черепаха побіжить за ним?", "З усіх тварин він боїться черепахи?", "Що збирається робити черепаха? Допоможіть", — писали вони.

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