Кейт Миддлтон показала, как работает из дома

Во время карантина герцоги Кембриджские пребывают в самоизоляции и работают из дома

Как известно, Кейт Миддлтон большое внимание уделяет вопросам психического здоровья, а во время карантина и необходимости пребывать в изоляции от людей и нормальной жизни, психика граждан подвергается серьезным испытаниям.

Вчера на официциальном аккаунте Кенсингтонского доврца появились фото герцогини с телефонной трубкой. Кейт Миддлтон общалась по телефону с организациями, чьим патроном она является. Так, герцогиня на прошлой неделе созванивалась с Кэтрин Рош, генеральным директором организации Place2Be.



"Самоизоляция и социальная дистанция могут создать большие проблемы для нашего психического здоровья. В последние недели герцог и герцогиня Кембриджские регулярно контактировали с организациями и фондам под их патронажем, чтобы выявить проблемы, с которыми они сталкиваются в это трудное время", - говорится в сообщении.

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Как ранее писал Фокус:

Модный дом Armani Group, базирующийся в Милане, объявил о том, что все производственные мощности теперь будут шить одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестер, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса. Также 85-летний Джорджио Армани планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии.