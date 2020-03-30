Кейт Миддлтон показала, как работает из дома

2020-03-30 11:00:00

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Во время карантина герцоги Кембриджские пребывают в самоизоляции и работают из дома

Как известно, Кейт Миддлтон большое внимание уделяет вопросам психического здоровья, а во время карантина и необходимости пребывать в изоляции от людей и нормальной жизни, психика граждан подвергается серьезным испытаниям. 

Вчера на официциальном аккаунте Кенсингтонского доврца появились фото герцогини с телефонной трубкой. Кейт Миддлтон общалась по телефону с организациями, чьим патроном она является. Так, герцогиня на прошлой неделе созванивалась с Кэтрин Рош, генеральным директором организации Place2Be.

"Самоизоляция и социальная дистанция могут создать большие проблемы для нашего психического здоровья. В последние недели герцог и герцогиня Кембриджские регулярно контактировали с организациями и фондам под их патронажем, чтобы выявить проблемы, с которыми они сталкиваются в это трудное время", - говорится в сообщении.

Как ранее писал Фокус:

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