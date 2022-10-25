Акторка Джуді Денч зізналася, що її 500-річний маєток повен мишей

За словами акторки, миші з'явилися під час локдауну.

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87-річна оскароносна британська акторка театру та кіно Джуді Денч, яка володіє маєтком Outwood за 8 мільйонів фунтів стерлінгів у Східному Сурреї, зізналася, що її будинок кишить мишами, пише The Mirror.

За словами актриси, її житло, збудоване ще 1497 року, місцями руйнується, а останні два роки ще й переживає нашестя гризунів.

"Миші з'явилися під час локдауну, і з того часу я борюся з ними. Вони зайняли трохи місця", — розповіла знаменитість.

На території площею 7000 квадратних футів є окремий котедж, а також басейн, майстерні, сараї та ставок. Акторка не раз зізнавалася, що любить свій фермерський маєток. Нині в ньому вона живе практично одна.

Нещодавно вона зізналася, що з віком зберігати таку незалежність стає дедалі важче. Так, нещодавно вона впала, спіткнувшись об килим, і пролежала на підлозі 30 хвилин, оскільки поряд не було нікого, окрім її папуги. Однак у цій ситуації птах виявився марним.

"У мене є чудовий папуга, який постійно повторював: "Що ти робиш? Що ти робиш?" Це той випадок, коли потрібен дуже зручний папуга, який комусь подзвонить, але мій, на жаль, цього зробити не міг".

Джуді живе за чотири милі від свого 77-річного бойфренда Девіда Міллса, а її донька Фінті Вільямс і онук Сем живутьнеподалік.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям і мобільністю, Денч досі не встановила в будинку тривожну кнопку на випадок нових інцидентів.

Нагадаємо, у 2020 році Джуді Денч знялася для червневого номера британського видання Vogue. Так акторка стала найстаршою героїнею глянцю в історії існування журналу.