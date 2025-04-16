"Триггер уже не уберешь": Хлывнюк резко высказался о "хороших русских" и русском языке в Украине

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк на днях высказался относительно употребления русского языка в Украине, а также прокомментировал отношение граждан к некоторым "хорошим россиянам", которые якобы помогают украинскому народу во время войны и выражают слова поддержки.

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Об этом музыкант и певец рассказал во время интервью, которое дал белорусскому режиссеру Николаю Халезину 13 апреля.

Халезин выложил разговор с украинской звездой на собственном YouTube-канале, подписав его как интервью с человеком, который ушел со сцены, чтобы стать на защиту своего государства.

"Он на время сошел со сцены, чтобы защитить свою страну, и стал голосом своего времени — не только на сцене, но и на фронте", — говорится в описании к видеозаписи.

Во время интервью Хлывнюк и Халезин пообщались об искусстве в условиях войны, а также о борще как символе дома и языке как основном триггере. Лидер группы "Бумбокс" признался, что имеет особое отношение к русскому языку в Украине.

"Человек — такое существо, что во времена скитаний очень сильно реагирует на свой-чужой. Свой — это тот, кто в пещеру, условно, отнесет и раны залечит. Чужой — тот, кто уничтожит, чтобы забрать что-то. И если забрать ощущение, когда не видишь ничего, не нюхаешь, не знаешь где ты ночью, например, тогда единственным триггером на свой-чужой остается у тебя язык", — рассказал Хлывнюк.

Он признался, что вражеский язык всегда для него останется языком врага, зато родной — "навсегда будет родным".

"Ты будешь так реагировать на это, ты сможешь терпеть, как толерантный человек, но вернуться к базовым настройкам, когда это нормально, ты уже не сможешь", — отметил певец.

Также он добавил, что на русском языке "оперируют палачи".

Кроме того, Хлывнюк во время разговора вспомнил и о так называемых "хороших россиянах", которых пытаются искать украинцы среди тех, кто со стороны врага якобы пытается помогать Украине и выражает слова поддержки.

"Доказывай потом 300 раз, что это художник, что это поэт, что он против, что он диссидент, беглец... Но борьба продолжается", — отметил Хлывнюк.

Даже то, что некоторые "хорошие россияне" донатят на ВСУ, не уберут триггер, считает звезда.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк отреагировал на то, что группа "Бумбокс" получила статус критически важного предприятия. Об этом Фокус узнавал 18 марта.

Также Фокус взял интервью у Ирины Пистрюги, во время которого выяснил, что на самом деле связывает блогера с Артемом Пивоваровым, 14 апреля.