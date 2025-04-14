Слухи о романе с Пивоваровым, участии в "Холостячке" и тайных ухажерах: интервью с Ириной Пистрюгой

Публичность — это не только о преимуществах в виде знакомств, новых возможностей или финансовых достижений. Это прежде всего внимание, которое не всегда желательно и нужно публичным людям в их личной жизни

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Сегодня блогер-миллионница Ирина Пистрюга в эксклюзивном интервью для Фокуса рассказала, почему все чаще исчезает из пространства соцсетей, что ее связывает с проектом "Холостяк" и готова ли она стать его главной героиней.

Ирина Пистрюга — блогер с миллионной аудиторией, однако в последнее время все реже вас можно увидеть в Instagram. На чем сегодня сконцентрирована ваша жизнь? Чем сегодня занимаетесь кроме блогинга?

- Сейчас у меня такой период жизни, что хочется больше поработать над проектами, которые пока не могу показывать в инстаграме, поэтому я больше в них. Уже более 5 лет изо дня в день создаю контент, поэтому хочется немного меньше зависать в телефоне. Если вспомнить, 2 года назад публикации по 100 сторис ежедневно, 7 дней в неделю были нормой. Хорошо, что алгоритмы сейчас такие, что чем меньше сторис, тем лучше.

Вы часто путешествуете. Для вас это прежде всего работа, хобби или отдых? Какие бы места для отдыха вы бы посоветовали для подписчиков в Украине и за рубежом?

- Это все в одном, ведь когда твоя работа в телефоне — твоя жизнь становится работой. Сначала было сложно балансировать и после путешествий хотелось еще отдохнуть, но сейчас все хорошо. После каждой поездки я возвращаюсь другим человеком и было ли это в Украине или за рубежом — нет разницы. Новые места запускают наш мозг работать, наблюдать, изучать и это дает внутренне вырасти. Поэтому моя рекомендация такова: исследуйте новые маршруты в своем городе, или другом, а также поездки за границу должны стать хорошей традицией.

Что вас объединяет с шоу "Холостяк"?

- Единственное, что объединяет меня с шоу "Холостяк" — это то, что все мои подписчики хотели бы меня там видеть)

Готовы ли вы стать главной героиней шоу "Холостяк"?

- Я думала об этом, и раньше мой ответ был бы "да". Но сейчас понимаю, что это не мой формат. Я за то, чтобы все отношения выстраивались на искренности и настоящей заинтересованности партнером, без посторонних глаз.

Ваши поклонники давно подозревают, что между вами и Артемом Пивоваровым есть роман. Что же все-таки вас объединяет? Были ли от Артема ухаживания и проявления внимания?

- Вопрос об Артеме довольно частый в интервью и я всегда повторяю: "Мы — друзья". Творческие люди, которые творят в своих сферах и горят своим делом, и нашли в этом коннект. Я сейчас очень ценю личное пространство.

Недавно Алина Шаманская спустя много лет призналась, что имела отношения с Вадимом Олейником, но скрывала это. Были ли у вас романы с публичными мужчинами, о которых вы не говорили, но сегодня готовы рассказать? Возможно были публичные ухажеры?

- Не буду скрывать, что публичные поклонники были и довольно много. Однако, из уважения к ним и к себе, я не буду раскрывать имена и фамилии. Я думаю, уважение к чувствам другого человека и формирует это мнение: если кто-то когда-то захочет сам признаться в своих ухаживаниях ко мне и чувствах, которые были или есть, то я не против. Но сама я раскрывать карт не буду.

В августе 2024 года вы дали первое за долгое время публичное интервью, которое оказалось очень откровенным. Не жалеете, что так открылись перед аудиторией? Как изменилась ваша жизнь после этого?

- Я рада, что открылась аудитории и позволила познать себя еще глубже. Раньше рассказывала только частички своей жизни, а здесь позволила увидеть общую картину: от детства до настоящего. И после того, как я получила более двух сотен сообщений о том, как мое интервью помогло людям (кто-то переосмыслил свои отношения с родителями или партнером, кто-то — отношение к самой себе, кто-то многое осознал) — я поняла, что это было правильным решением. Когда ты открываешься от всего сердца, не играешь никакие роли и не надеваешь маски, это всегда исцеляющая и хорошая история и для тебя, и для всего окружения.

Вы активно продвигаете идеи медитации и личностного развития. Есть ли у вас какие-то практики, которые помогли вам преодолеть трудные моменты в жизни, в частности стресс из-за критики и неблагоприятных отзывов?

- Я всегда говорю о том, что критика — это не приговор, а зеркало, которое позволяет лучше понять себя. В моменты стресса меня спасают медитации, практики осознанного дыхания и работа с внутренними убеждениями. Каждый негативный отзыв, если он задевает, — это урок, и я учусь трансформировать этот опыт в ресурс. Что бы ни говорили, главное оставаться в гармонии со своими ценностями.

Многие люди критикуют современных блогеров за то, что они "продают" свою приватность ради лайков и популярности. Как вы относитесь к этому и не сомневаетесь во влиянии социальных сетей на вашу личность и стиль жизни?

- Я четко разграничиваю личную и публичную жизнь. Моя приватность — это то, что остается за кадром, и я очень тщательно выбираю, что показывать аудитории. Что касается влияния соцсетей, я понимаю их потенциал как положительный, так и отрицательный. Поэтому стараюсь не позволять им влиять на мое внутреннее состояние и стиль жизни. Это лишь инструмент, а не цель.

Вы одна из самых популярных блогеров в Украине, но есть ли у вас конкурентки, которых вы боитесь, и кто, по вашему мнению, может превзойти вас по популярности? Что для вас является самым большим вызовом в карьере блогера?

- Я вообще не боюсь конкурентов, потому что верю, что каждый человек уникален, а аудитория находит того, кто ей близок. Для меня важно оставаться честной, настоящей и постоянно развиваться. Самый большой вызов в блогерстве — балансировать между вдохновением и стабильностью. Иногда бывает трудно найти равновесие между тем, чтобы соответствовать ожиданиям аудитории и оставаться собой.