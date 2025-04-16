"Тригер вже не прибереш": Хливнюк різко висловився про "хороших росіян" та російську мову в Україні

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк цими днями висловився щодо вживання російської мови в Україні, а також прокоментував ставлення громадян до деяких "хороших росіян", які нібито допомагають українському народу під час війни й виказують слова підтримки.

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Про це музикант та співак розповів під час інтерв'ю, яке дав білоруському режисеру Миколі Халезіну 13 квітня.

Халезін виклав розмову з українською зіркою на власному YouTube-каналі, підписавши його як інтерв'ю з людиною, яка пішла зі сцени, аби стати на захист своєї держави.

"Він на час зійшов зі сцени, щоб захистити свою країну, і став голосом свого часу — не лише на сцені, а й на фронті", — йдеться в описі до відеозапису.

Під час інтерв'ю Хливнюк та Халезін поспілкувалися про мистецтво в умовах війни, а також про борщ як символ дому та мову як основний тригер. Лідер гурту "Бумбокс" зізнався, що має особливе ставлення до російської мови в Україні.

"Людина — така істота, що в часи поневірянь дуже сильно реагує на свій-чужий. Свій — це той, хто в печеру, умовно, віднесе і рани залікує. Чужий — той, хто знищить, щоб забрати щось. І якщо забрати відчуття, коли не бачиш нічого, не нюхаєш, не знаєш де ти уночі, наприклад, тоді єдиним тригером на свій-чужий лишається в тебе мова", — розповів Хливнюк.

Він зізнався, що ворожа мова завжди для нього залишиться мовою ворога, натомість рідна — "назавжди буде рідною".

"Ти будеш так реагувати на це, ти зможеш терпіти, як толерантна людина, але повернутися до базових налаштувань, коли це нормально, ти вже не зможеш", — зауважив співак.

Також він додав, що російською мовою "оперують кати".

Окрім того, Хливнюк під час розмови згадав і про так званих "хороших росіян", яких намагаються шукати українці серед тих, хто зі сторони ворога нібито намагається допомагати Україні і висловлює слова підтримки.

"Доказуй потім 300 разів, що це художник, що це поет, що він проти, що він дисидент, втікач… Але боротьба триває", — зазначив Хливнюк.

Навіть те, що деякі "хороші росіяни" донатять на ЗСУ, не приберуть тригер, вважає зірка.

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк відреагував на те, що гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого підприємства. Про це Фокус дізнавався 18 березня.

Також Фокус взяв інтерв'ю в Ірини Пістрюги, під час якого з'ясував, що насправді пов'язує блогерку з Артемом Пивоваровим, 14 квітня.