Гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого підприємства: як відреагував фронтмен

Про надання статусу стало відомо нещодавно. Сам Андрій Хливнюк наголосив, що не вважає гурт критично важливим.

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Лідер українського гурту "Бумбокс" 18 березня прокоментував рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України надати колективу статус критично важливого підприємства для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. У себе на Facebook-сторінці він написав, що не вважає команду критично важливою.

"Я не вважаю команду критично важливою. Прийде порядок в документальній плутанині і назвуть якось менш кричуще", — йдеться в повідомленні.

Фото: Скріншот

Надання гурту "Бумбокс" статусу критично важливого підприємства: що відомо

Згідно з наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України ТОВ "Музи для мас" відповідає критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період, і йому підтверджено такий статус. Як вказує "Інтерфакс-Україна", це назва гурту "Бумбокс" відповідно. Нині група перебуває у закордонному турі "Дронотур".

Додамо, що аналогічний статус отримав і гурт "Без обмежень". Відомство зазначило, що він відповідає критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, що на початку 2022 року, коли почалася повномасштабна війна в Україні, Андрій Хливнюк пішов служити добровольцем. За два роки співак продемонстрував свої вміння та отримав нагрудний знак за службу в армії.

Пізніше фронтмен гурту відмовився від міжнародної премії імені Магнітського, якою відзначають журналістів, політиків й активістів у сфері прав людини. Своє рішення він пояснив тим, що нагороди в Лондоні цьогоріч отримали люди, які "не впевнені" в необхідності давати Україні зброю для протистояння російському вторгненню.