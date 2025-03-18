Группа "Бумбокс" получила статус критически важного предприятия: как отреагировал фронтмен

О предоставлении статуса стало известно недавно. Сам Андрей Хлывнюк отметил, что не считает группу критически важной.

Related video

Лидер украинской группы "Бумбокс" 18 марта прокомментировал решение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставить коллективу статус критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. У себя на Facebook-странице он написал, что не считает команду критически важной.

"Я не считаю команду критически важной. Придет порядок в документальной путанице и назовут как-то менее кричаще", — говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Предоставление группе "Бумбокс" статуса критически важного предприятия: что известно

Согласно приказу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины ООО "Музы для масс" соответствует критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, и ему подтвержден такой статус. Как указывает "Интерфакс-Украина", это название группы "Бумбокс" соответственно. Сейчас группа находится в зарубежном туре "Дронотур".

Добавим, что аналогичный статус получила и группа "Без ограничений". Ведомство отметило, что она соответствует критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, что в начале 2022 года, когда началась полномасштабная война в Украине, Андрей Хлывнюк пошел служить добровольцем. За два года певец продемонстрировал свои умения и получил нагрудный знак за службу в армии.

Позже фронтмен группы отказался от международной премии имени Магнитского, которой отмечают журналистов, политиков и активистов в сфере прав человека. Свое решение он объяснил тем, что награды в Лондоне в этом году получили люди, которые "не уверены" в необходимости давать Украине оружие для противостояния российскому вторжению.