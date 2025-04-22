"Печальная ситуация": Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс разводятся после 25 лет брака, — СМИ (фото)

80-летний американский актер Майкл Дуглас разводится с 55-летней британской актрисой Кэтрин Зета-Джонс после 25 лет брака.

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Об этом пишет издание Radar Online.

Инсайдеры рассказывают, что одна из самых крепких пар Голливуда готовится к новому семейному статусу из-за разницы в стиле жизни. Дуглас вроде бы стал жить более спокойно, а его гораздо более молодая жена хочет более активного темпа.

Инсайдер признался, что британская актриса "стала для него больше попечителем, чем женой, и она разочарована".

Кэтрин за последний период чувствовала себя довольно истощенной. Мол, ее карьера пошла на спад, а чувства к мужу, с которым она была в браке в течение 25 лет, угасают.

"Кэтрин хочет путешествовать по миру и играть в гольф, сниматься в кино и работать с интересными людьми, а Майкл не может успевать за ней. Вместо этого он сидит дома и волнуется о состоянии мира. Для них это просто печальная ситуация", — рассказал источник.

Более того, дети супругов, 24-летний Дилан и 21-летняя Кэрис, выросли, поэтому они выставляют семейное имущество на продажу. В 2018 году звездная пара решила продать комплекс на Бермудских островах, которым они владели десятилетиями, за 10,6 млн долларов. А через три года Кэтрин и Майкл выставили свой пентхаус на Central Park West в Нью-Йорке за 21,5 млн долларов, но позже передумали.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Фото: Getty Images

"Он (Майкл Дуглас, — ред.) выглядит более уязвимым, чем когда-либо, и он не такой быстрый или подвижный, как раньше, и это было проблемой для Кэтрин", — добавил инсайдер.

Пока супруги не комментировали слухи в сети.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс Фото: Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас разводятся: история любви пары

Кэтрин и Майкл впервые встретились в 1998 году на кинофестивале в Довиле, где актер продвигал "Идеальное убийство" с Гвинет Пэлтроу, а Зета-Джонс рекламировала фильм "Маска Зорро" с Антонио Бандерасом.

Вскоре после встречи Дуглас сказал будущей жене, что хочет стать отцом ее детей. Они поженились в The Plaza в Нью-Йорке в 2000 году.

От звездного союза подрастают двое детей — 24-летний сын Дилан и 21-летняя дочь Кэрис. У Майкла Дугласа также есть 45-летний сын Кэмерон от предыдущего брака с Диандрой Люкер.

Напомним, в Лос-Анджелесе продается квартира, которая ранее принадлежала актерам Майклу Дугласу и Кэтрин Зета-Джонс. Стоимость роскошных апартаментов — $7 млн.

Также Фокус писал о дне рождения Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа. Они родились в один день, однако с разницей в 25 лет.