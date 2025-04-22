"Сумна ситуація": Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс розлучаються після 25 років шлюбу, — ЗМІ (фото)

80-річний американський актор Майкл Дуглас розлучається з 55-річною британською акторкою Кетрін Зета-Джонс після 25 років шлюбу.

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Про це пише видання Radar Online.

Інсайдери розповідають, що одна з найміцніших пар Голлівуду готується до нового сімейного статусу через різницю у стилі життя. Дуглас начебто став жити більш спокійно, а його набагато молодша дружина хоче більш активного темпу.

Інсайдер зізнався, що британська акторка "стала для нього більше піклувальником, ніж дружиною, і вона розчарована".

Кетрін начебто за останній період почувалася доволі виснаженою. Мовляв, її кар'єра пішла на спад, а почуття до чоловіка, з яким вона була у шлюбі протягом 25 років, згасають.

"Кетрін хоче подорожувати світом і грати в гольф, зніматися в кіно і працювати з цікавими людьми, а Майкл не може встигати за нею. Замість цього він сидить вдома і хвилюється про стан світу. Для них це просто сумна ситуація", — розповіло джерело.

Ба більше, діти подружжя, 24-річний Ділан і 21-річна Керіс, виросли, тому вони виставляють сімейне майно на продаж. У 2018 році зіркова пара вирішила продати комплекс на Бермудських островах, яким вони володіли десятиліттями, за 10,6 млн доларів. А через три роки Кетрін та Майкл виставили свій пентхаус на Central Park West у Нью-Йорку за 21,5 млн доларів, але пізніше передумали.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс Фото: Getty Images

"Він (Майкл Дуглас, — ред.) виглядає більш вразливим, ніж будь-коли, і він не такий швидкий чи рухливий, як раніше, і це було проблемою для Кетрін", — додав інсайдер.

Наразі подружжя не коментувало чутки в мережі.

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс Фото: Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас розлучаються: історія кохання пари

Кетрін та Майкл уперше зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Зета-Джонс рекламувала фільм "Маска Зорро" з Антоніо Бандерасом.

Незабаром після зустрічі Дуглас сказав майбутній дружині, що хоче стати батьком її дітей. Вони одружилися в The Plaza в Нью-Йорку у 2000 році.

Від зіркового союзу підростають двоє дітей — 24-річний син Ділан та 21-річна донька Керіс. У Майкла Дугласа також є 45-річний син Кемерон від попереднього шлюбу з Діандрою Люкер.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі продається квартира, яка раніше належала акторам Майклу Дугласу і Кетрін Зета-Джонс. Вартість розкішних апартаментів — $7 млн.

Також Фокус писав про день народження Кетрін Зети-Джонс та Майкла Дугласа. Вони народилися в один день, проте з різницею в 25 років.