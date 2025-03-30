Ціна — $7 млн: який вигляд має квартира на 23-му поверсі, де жили Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс

У полку зіркової нерухомості, виставленої на продаж, прибуло. У Лос-Анджелесі продається квартира, яка раніше належала акторам Майклу Дугласу і Кетрін Зета-Джонс. Вартість розкішних апартаментів — $7 млн.

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Про це повідомляє New York Post.

Пара придбала дві квартири поруч одна з одною наприкінці 1990-х років і, об'єднавши їх в одну велику, продала її 2003 року нинішнім власникам Джуді Глікман Лаудер та її чоловіку Леонарду Лаудеру, синові магната у сфері краси Есте Лаудер. Через понад десять років власники вирішили виставити його на продаж.

Квартира площею 245 квадратних метрів розташована на 23-му поверсі в одному з двох будинків, що входять до Century Towers, де жило чимало найбільших зірок Голлівуду, включно з Дайаною Росс, Бертом Ланкастером та іншими.

Житло має три спальні та три ванні кімнати. Відкрите планування забезпечує легкий доступ до всіх громадських зон квартири, включно з просторою вітальнею. Над дизайном у стилі старого Голлівуду працював відомий архітектор Іо Мін Пей. Його називають іконою свого часу і людиною, яка перевизначила розкіш у Лос-Анджелесі.

Головною родзинкою вітальні є вікна від підлоги до стелі, через які відкривається мальовничий вид на місто. У квартирі світле килимове покриття, коричневі дивани і крісла, дерев'яні журнальні столики і приставні столики, а також унікальний світильник і твори мистецтва на стінах.

Лише за кілька кроків від вітальні розташована кухня з плитковою підлогою, темними дерев'яними шафами і темними стільницями, а також барною стійкою. Крім того, на кухні також є безліч приладів із неіржавкої сталі, включно з духовкою, посудомийною машиною, мікрохвильовою піччю і раковиною.

З кухнею з'єднана офіційна обідня зона, де достатньо місця для столу на шість осіб. За столом знаходиться дерев'яна стіна з вирізаною секцією зі скляними полицями, де можна зберігати посуд або предмети декору. Під полицями — невеликий холодильник для напоїв.

Одна з дерев'яних панелей, з'єднаних з полицями, розсувається, відкриваючи окрему пральню з пральною машиною і сушаркою.

До кухні та їдальні примикає сімейна кімната з вікнами від підлоги до стелі, як і у вітальні. Тут є великий телевізор із плоским екраном і кам'яна стійка, що йде вздовж усього вікна.

Навпроти телевізора розташований великий затишний секційний диван.

У головній спальні дуже примітний вбудований стелаж над ліжком, де розміщені ряди фото в рамках. У кімнаті також є одне велике вікно від підлоги до стелі, яке також веде у власну зону відпочинку на відкритому повітрі.

Раніше Фокус писав, чому у Великій Британії "найменший будинок" продають за ціною розкішних апартаментів.