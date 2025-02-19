Чому "найменший будинок" у країні продають за ціною розкішних апартаментів (фото)

Унікальний об'єкт нерухомості в минулому займав простір вузького провулка між двома будівлями. За останні роки його ціна істотно збільшилася.

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У Корнуоллі (Велика Британія) виставлено на продаж крихітний будинок з видом на море, який привертає увагу своєю мініатюрністю. "Ляльковий будиночок" у Портлевені — це чарівний котедж з однією спальнею, запропонований за 235 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Lad Bible.

Будинок повністю виправдовує свою назву: тут є все необхідне — місце для сну, кухня, ванна, а також крихітні вітальня і передпокій. Однак майбутнім власникам доведеться змиритися з відсутністю простору для зберігання речей і саду. Єдина зовнішня ділянка — невеликий майданчик перед будинком, з якого відкривається обмежений вид на море.

У будинку є все необхідне — місце для сну, кухня, ванна, а також крихітні вітальня і передпокій Фото: RightMove

Цей унікальний об'єкт нерухомості в минулому займав простір вузького провулка між двома будинками. За останні десятиліття його вартість значно зросла: 2020 року його купили за 195 000 фунтів, а 2006 року — лише за 127 000 фунтів. Це підтверджує тенденцію зростання цін на нерухомість у Великій Британії.

Майбутнім власникам доведеться змиритися з відсутністю простору для зберігання речей і саду Фото: RightMove

Особливою перевагою "Лялькового будиночка" є відсутність податку на утримання ради. Попри мініатюрні розміри, рієлтори описують його як "чарівно вузький і характерний", зазначаючи, що простір виявився більш просторим, ніж можна було очікувати. Однак потенційним покупцям варто враховувати, що за даними Кембриджського університету британські будинки й без того вважаються найменшими в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.