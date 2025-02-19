Почему "самый маленький дом" в стране продают по цене роскошных апартаментов (фото)

Уникальный объект недвижимости в прошлом занимал пространство узкого переулка между двумя зданиями. За последние годы его цена существенно увеличилась.

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В Корнуолле (Великобритания) выставлен на продажу крошечный дом с видом на море, который привлекает внимание своей миниатюрностью. "Кукольный домик" в Портлевене – это очаровательный коттедж с одной спальней, предлагаемый за 235 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Lad Bible.

Дом полностью оправдывает свое название: здесь есть все необходимое – место для сна, кухня, ванная, а также крошечные гостиная и прихожая. Однако будущим владельцам придется смириться с отсутствием пространства для хранения вещей и сада. Единственный внешний участок – небольшая площадка перед домом, с которой открывается ограниченный вид на море.

В доме есть все необходимое – место для сна, кухня, ванная, а также крошечные гостиная и прихожая Фото: RightMove

Этот уникальный объект недвижимости в прошлом занимал пространство узкого переулка между двумя домами. За последние десятилетия его стоимость значительно выросла: в 2020 году он был куплен за 195 000 фунтов, а в 2006 году – всего за 127 000 фунтов. Это подтверждает тенденцию роста цен на недвижимость в Великобритании.

Будущим владельцам придется смириться с отсутствием пространства для хранения вещей и сада Фото: RightMove

Особенным преимуществом "Кукольного домика" является отсутствие налога на содержание совета. Несмотря на миниатюрные размеры, риелторы описывают его как "очаровательно узкий и характерный", отмечая, что пространство оказалось более просторным, чем можно было ожидать. Однако потенциальным покупателям стоит учитывать, что по данным Кембриджского университета британские дома и без того считаются самыми маленькими в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.