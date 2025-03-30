Цена – $7 млн: как выглядит квартира на 23-м этаже, где жили Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

В полку звездной недвижимости, выставленной на продажу, прибыло. В Лос-Анджелесе продается квартира, которая раньше принадлежала актерам Майклу Дугласу и Кэтрин Зета-Джонс. Стоимость роскошных апартаментов – $7 млн.

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Об этом сообщает New York Post.

Пара приобрела две квартиры рядом друг с другом в конце 1990-х годов и, объединив их в одну большую, продала ее в 2003 году нынешним владельцам Джуди Гликман Лаудер и ее мужу Леонарду Лаудеру, сыну магната в сфере красоты Эсте Лаудер. Спустя более десяти лет владельцы решили выставить его на продажу.

Квартира площадью 245 квадратных метров находится на 23-м этаже в одном из двух зданий, входящих в Century Towers, где жили многие из крупнейших звезд Голливуда, включая Дайану Росс, Берта Ланкастера и других.

Жилье имеет три спальни и три ванных комнаты. Открытая планировка обеспечивает легкий доступ ко всем общественным зонам квартиры, включая просторную гостиную. Над дизайном в стиле старого Голливуда работал известный архитектор Ио Мин Пей. Его называют иконой своего времени и человеком, который переопределил роскошь в Лос-Анджелесе.

Главной изюминкой гостиной являются окна от пола до потолка, через которые открывается живописный вид на город. В квартире светлое ковровое покрытие, коричневые диваны и кресла, деревянные журнальные столики и приставные столики, а также уникальный светильник и произведения искусства на стенах.

Всего в нескольких шагах от гостиной расположена кухня с плиточным полом, темными деревянными шкафами и темными столешницами, а также барной стойкой. Кроме того, на кухне также есть множество приборов из нержавеющей стали, включая духовку, посудомоечную машину, микроволновую печь и раковину.

С кухней соединена официальная обеденная зона, где достаточно места для стола на шесть человек. За столом находится деревянная стена с вырезанной секцией со стеклянными полками, где можно хранить посуду или предметы декора. Под полками – небольшой холодильник для напитков.

Одна из деревянных панелей, соединенных с полками, раздвигается, открывая отдельную прачечную со стиральной машиной и сушилкой.

К кухне и столовой примыкает семейная комната с окнами от пола до потолка, как и в гостиной. Здесь есть большой телевизор с плоским экраном и каменная стойка, идущая вдоль всего окна.

Напротив телевизора расположен большой уютный секционный диван.

В главной спальне очень примечателен встроенный стеллаж над кроватью, где размещены ряды фото в рамках. В комнате также есть одно большое окно от пола до потолка, которое также ведет в собственную зону отдыха на открытом воздухе.

Ранее Фокус писал, почему в Великобритании "самый маленький дом" продают по цене роскошных апартаментов.