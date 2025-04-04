Донька Моніки Беллуччі знялася в стильній фотосесії для Tatler (фото)

20-річна італійська акторка та модель Дева Кассель знялася для квітневого випуску журналу Tatler Азія.

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Результатами фотосесії старша донька Моніки Беллуччі поділилася в Instagram.

Для кадрів юна знаменитість позувала в чорній акцентній сукні David Laport з рукавичками. Волосся зірка серіалу "Гепард" уклала в пучок, залишивши частину закрученого чубчика спадати на обличчя.

До образів для фотосесії Дева Кассель додала розкішні прикраси Cartier — ювелірного дому, чиєю амбасадоркою давно є її мама Моніка Беллуччі.

Традиційно італійська акторка, зірка фільму "Малена" вподобала допис доньки. Відреагувала також колишня дружина батька Деви Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі, з якою актор розлучився навесні 2023 року.

Дева Кассель

Хто така Дева Кассель

Окрім модельної карʼєри, старша донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя активно будує акторську карʼєру. Дева Кассель знялася у фільмі "Маєток Белла", у якому зіграла музу художника в 1930-х. Модель також зʼявилася в італійському серіалі "Гепард" від Netflix, премʼєра якого була 5 березня 2025 року.

Дева Кассель також стала амбасадоркою творінь Марії Грації К`юрі, художнього директора жіночих колекцій Dior, і обличчям Dior Makeup.

Дева Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

Нагадаємо, Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом Саулом Нанні. Вони відвідали премʼєру серіалу "Гепард", у якому разом знялися.

Також Фокус писав про те, що 58-річний французький актор Венсан Кассель уперше показав сина від 29-річної бразильської моделі Нари Баптісти. Малюк народився на початку 2025 року.