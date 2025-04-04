Дочь Моники Беллуччи снялась в стильной фотосессии для Tatler (фото)

20-летняя итальянская актриса и модель Дева Кассель снялась для апрельского выпуска журнала Tatler Азия.

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Результатами фотосессии старшая дочь Моники Беллуччи поделилась в Instagram.

Для кадров юная знаменитость позировала в черном акцентном платье David Laport с перчатками. Волосы звезда сериала "Гепард" уложила в пучок, оставив часть закрученной челки спадать на лицо.

К образам для фотосессии Дева Кассель добавила роскошные украшения Cartier — ювелирного дома, чьим амбассадором давно является ее мама Моника Беллуччи.

Традиционно итальянская актриса, звезда фильма "Малена", лайкнула пост дочери. Отреагировала также бывшая жена отца Девы Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, с которой актер развелся весной 2023 года.

Дева Кассель

Кто такая Дева Кассель

Кроме модельной карьеры, старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно строит актерскую карьеру. Дева Кассель снялась в фильме "Поместье Белла", в котором сыграла музу художника в 1930-х. Модель также появилась в итальянском сериале "Гепард" от Netflix, премьера которого была 5 марта 2025 года.

Дева Кассель также стала амбассадором творений Марии Грации Кьюри, художественного директора женских коллекций Dior, и лицом Dior Makeup.

Дева Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

Напомним, Дева Кассель вышла в свет со своим бойфрендом Саулом Нанни. Они посетили премьеру сериала "Гепард", в котором вместе снялись.

Также Фокус писал о том, что 58-летний французский актер Венсан Кассель впервые показал сына от 29-летней бразильской модели Нары Баптисты. Малыш родился в начале 2025 года.