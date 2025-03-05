Дева Кассель вышла в свет с бойфрендом Саулом Нанни (фото, видео)

Дочь Моники Беллуччи и ее избранник снялись в сериале от Netflix "Гепард". Премьера на стриминговой платформе — 5 марта.

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20-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель вышла в свет со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актером Саулом Нанни. Кадрами с премьеры их сериала юная знаменитость делится в Instagram.

"Настоящая честь сообщить, что "Гепард" будет на Netflix начиная с завтрашнего дня…. Наслаждайтесь!" — написала дочь Моники Беллуччи.

На премьере сериала от Netflix Дева Кассель появилась в пиджаке и полупрозрачной длинной юбке. К образу звезда экрана и подиумов добавила колье и кольцо. А ее избранник Саул Нанни дополнял возлюбленную в темном элегантном наряде.

Дева Кассель и Саул Нанни вышли на публику

Сериал "Гепард": что известно

Этот шестисерийный драматический сериал, основанный на романе Джузеппе Томази ди Лампедузы, рассказывает о жизни сицилийской аристократической семьи XIX века на фоне социальных изменений.

В главных ролях — дочь Моники Беллуччи Дева Кассель и ее бойфренд Саул Нанни.

Премьера на Netflix — 5 марта 2025 года.

Трейлер сериала "Гепард"

Бойфренд Девы Кассель

Саул Нанни и дочь Моники Беллуччи подтвердили свои отношения осенью 2023 года.

Актер родился в Болонье. Впервые он дебютировал в кино в 2014 году, сыграв в массовке, а популярным среди европейской молодежной аудитории его сделал детский ситком "Алекс и Ко", сериал, который транслировался на канале Disney.

Постер сериала "Гепард"

Напомним, Дева Кассель посетила Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о самых горячих премьерах февраля и марта на Netflix.