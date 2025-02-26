Стоящие ожидания: самые горячие премьеры Netflix февраля и марта (видео)
Среди картин — сериал с дочерью Моники Беллуччи. Дева Кассель снялась в итальянской истории вместе со своим бойфрендом.
От шоу Меган Маркл до романтической истории из Копенгагена — Netflix презентует новинки сезона, которые не стоит пропускать. Стриминговая платформа сообщила своим пользователям, чего ожидать в ближайшие дни, передает Фокус.
"Леопард"
Этот шестисерийный драматический сериал, основанный на романе Джузеппе Томази ди Лампедузы, рассказывает о жизни сицилийской аристократической семьи XIX века на фоне социальных изменений.
В главных ролях — дочь Моники Беллуччи Дева Кассель и ее бойфренд Саул Нанни.
Премьера запланирована на 5 марта 2025 года.
"Плеймейкерша"
Комедийный сериал о спортивном мире, который обещает много юмора и интересных сюжетных поворотов. В главной роли — Кейт Хадсон.
Премьера состоится 27 февраля 2025 года.
"Токсичный город"
На основе реальных событий. Группа матерей борется за справедливость после одного из самых громких в истории Великобритании скандалов вокруг токсичных отходов.
Сериал "Токсичный город" будет доступен с 27 февраля на Netflix.
"С любовью, Меган"
Новое лайфстайл-шоу от герцогини Сассекской Меган Маркл, которое сочетает практические советы по кулинарии, садоводству и искренние разговоры с известными гостями, включая Минди Калинг, Роя Чоя и принца Гарри.
Премьера — 4 марта 2025 года.
"История любви в Копенгагене"
Писательница Мия находит любовь с одиноким отцом Эмилем, но их счастье подвергается испытанию, когда они начинают планировать появление общего ребенка.
Датский романтический фильм "История любви в Копенгагене" уже доступен, с 26 февраля, на Netflix.
Напомним, Netflix чистит свою базу, удаляя культовые фильмы и сериал.
Также Фокус писал о топ 1 фильме на Netflix "Медовый месяц с моей мамой".