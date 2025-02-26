Стоящие ожидания: самые горячие премьеры Netflix февраля и марта (видео)

Среди картин — сериал с дочерью Моники Беллуччи. Дева Кассель снялась в итальянской истории вместе со своим бойфрендом.

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От шоу Меган Маркл до романтической истории из Копенгагена — Netflix презентует новинки сезона, которые не стоит пропускать. Стриминговая платформа сообщила своим пользователям, чего ожидать в ближайшие дни, передает Фокус.

"Леопард"

Этот шестисерийный драматический сериал, основанный на романе Джузеппе Томази ди Лампедузы, рассказывает о жизни сицилийской аристократической семьи XIX века на фоне социальных изменений.

В главных ролях — дочь Моники Беллуччи Дева Кассель и ее бойфренд Саул Нанни.

Премьера запланирована на 5 марта 2025 года.

Трейлер сериала "Леопард"

"Плеймейкерша"

Комедийный сериал о спортивном мире, который обещает много юмора и интересных сюжетных поворотов. В главной роли — Кейт Хадсон.

Премьера состоится 27 февраля 2025 года.

Трейлер сериала "Плеймейкерша"

"Токсичный город"

На основе реальных событий. Группа матерей борется за справедливость после одного из самых громких в истории Великобритании скандалов вокруг токсичных отходов.

Сериал "Токсичный город" будет доступен с 27 февраля на Netflix.

Трейлер сериала "Токсичный город"

"С любовью, Меган"

Новое лайфстайл-шоу от герцогини Сассекской Меган Маркл, которое сочетает практические советы по кулинарии, садоводству и искренние разговоры с известными гостями, включая Минди Калинг, Роя Чоя и принца Гарри.

Премьера — 4 марта 2025 года.

Трейлер шоу "С любовью, Меган"

"История любви в Копенгагене"

Писательница Мия находит любовь с одиноким отцом Эмилем, но их счастье подвергается испытанию, когда они начинают планировать появление общего ребенка.

Датский романтический фильм "История любви в Копенгагене" уже доступен, с 26 февраля, на Netflix.

Трейлер фильма "История любви в Копенгагене"

Напомним, Netflix чистит свою базу, удаляя культовые фильмы и сериал.

Также Фокус писал о топ 1 фильме на Netflix "Медовый месяц с моей мамой".