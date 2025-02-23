Осталось мало времени: Netflix удаляет культовые фильмы и сериал (видео)

Несмотря на постоянное обновление фильмов и сериалов, Netflix иногда и чистит свою базу. Последние дни и недели, когда вы можете посмотреть картины на стриминговой платформе.

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Netflix время от времени удаляет фильмы и сериалы из своей базы. О последних днях просмотра некоторых картин стриминговая платформа уведомляет своих пользователей, передает Фокус.

"Кейт и Лео"

Это романтическая комедия с элементами фантастики, которая вышла в 2001 году. Режиссером фильма стал Джеймс Мэнголд, а главные роли сыграли Мег Райан и Хью Джекман.

Главный герой, Леопольд, герцог Олбанский (Хью Джекман), живет в XIX веке. Он — джентльмен старой школы, который должен жениться по расчету, но случайно попадает в современный Нью-Йорк через временной портал. Там он знакомится с Кейт (Мег Райан) — амбициозной и независимой женщиной, которая работает в рекламном бизнесе. Поначалу их характеры сильно отличаются, но постепенно между ними зарождаются чувства.

Последний день: 25 февраля 2025 года.

Трейлер фильма "Кейт и Лео"

"Криминальное чтиво"

Культовый криминальный фильм Квентина Тарантино, который изменил подход к жанру неонуар и стал одним из самых влиятельных фильмов 90-х. Он получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и премию "Оскар" за лучший сценарий.

Фильм состоит из нескольких взаимосвязанных историй, которые подаются не в хронологическом порядке.

Главные роли исполнили: Джон Траволта (Винсент Вега), Самюэл Л. Джексон (Джулс Виннфилд), Брюс Уиллис (Бутч Кулидж), Ума Турман (Мия Уоллес), Харви Кейтель, Тим Рот, Аманда Пламмер и другие.

Последний день: 21 марта 2025 года.

Трейлер фильма "Криминальное чтиво"

"Монк"

Культовый детективный сериал с комедийными элементами, который выходил на экраны с 2002 по 2009 год. Главную роль исполнил Тони Шалуб, который получил несколько премий "Эмми" за свою игру.

Адриан Монк — бывший детектив полиции Сан-Франциско, страдающий тяжелой формой обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и многочисленными фобиями. После смерти своей жены Труди он впал в депрессию и потерял работу в полиции, но остался гениальным детективом.

Последний день: 14 марта 2025 года.

Трейлер сериала "Монк"

Напомним, какие романтические комедии стоит посмотреть на Netflix.

Также Фокус писал о топе детективных сериалов на НВО.