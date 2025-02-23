Залишилося мало часу: Netflix видаляє культові фільми і серіал (відео)

Попри постійне оновлення фільмів та серіалів, Netflix інколи і чистить свою базу. Останні дні та тижні, коли ви можете переглянути картини на стримінговій платформі.

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Netflix час від часу видаляє фільми та серіали зі своєї бази. Про останні дні перегляду деяких картин стримінгова платформа повідомила своїх користувачів, передає Фокус.

"Кейт і Лео"

Це романтична комедія з елементами фантастики, яка вийшла у 2001 році. Режисером фільму став Джеймс Менголд, а головні ролі зіграли Мег Раян і Г'ю Джекман.

Головний герой, Леопольд, герцог Олбанський (Г'ю Джекман), живе у XIX столітті. Він – джентльмен старої школи, який повинен одружитися за розрахунком, але випадково потрапляє в сучасний Нью-Йорк через часовий портал. Там він знайомиться з Кейт (Мег Раян) – амбітною і незалежною жінкою, яка працює в рекламному бізнесі. Спочатку їхні характери сильно відрізняються, але поступово між ними зароджуються почуття.

Останній день: 25 лютого 2025 року.

Трейлер фільму "Кейт і Лео"

"Кримінальне чтиво"

Культовий кримінальний фільм Квентіна Тарантіно, який змінив підхід до жанру неонуар і став одним із найвпливовіших фільмів 90-х. Він отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю та премію "Оскар" за найкращий сценарій.

Фільм складається з кількох взаємопов’язаних історій, які подаються не в хронологічному порядку.

Головні ролі виконали: Джон Траволта (Вінсент Вега), Самюел Л. Джексон (Джулс Віннфілд), Брюс Вілліс (Бутч Кулідж), Ума Турман (Мія Воллес), Гарві Кейтель, Тім Рот, Аманда Пламмер та інші.

Останній день: 21 березня 2025 року.

Трейлер фільму "Кримінальне чтиво"

"Монк"

Культовий детективний серіал з комедійними елементами, який виходив на екрани з 2002 по 2009 рік. Головну роль виконав Тоні Шалуб, який отримав кілька премій "Еммі" за свою гру.

Адріан Монк – колишній детектив поліції Сан-Франциско, який страждає на важку форму обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) і численні фобії. Після смерті своєї дружини Труді він впав у депресію та втратив роботу в поліції, але залишився геніальним детективом.

Останній день: 14 березня 2025 року.

Трейлер серіалу "Монк"

Нагадаємо, які романтичні комедії варто подивитися на Netflix.

Також Фокус писав про топ детективних серіалів на НВО.