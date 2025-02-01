Найкращі романтичні комедії на Netflix: що подивитися для гарного настрою (відео)

Сучасні легкі стрічки на будь-який настрій. У головних ролях — Сідні Свіні, Глен Павелл, Ніна Добрев, Дженніфер Лоуренс та інші.

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Якщо ви шукаєте ідеальний фільм для затишного вечора, Netflix пропонує безліч чудових романтичних комедій, які подарують вам гарний настрій і теплі емоції. Про найкращі ромкоми, які можна переглянути на стримінговому сервісі, пише Tudum.

"Люблю тебе ненавидіти"

Американська романтична комедія 2023 року, режисером та співавтором якої є Вілл Глак. У фільмі розповідається історія студентки права Бостонського університету Бі, яка знайомиться зі співробітником банку Беном. Після першого побачення їхній взаємний потяг перетворюється на неприязнь. Через деякий час вони знову зустрічаються на весіллі сестри Бі в Австралії та вирішують прикинутися парою, щоб уникнути незручних ситуацій з колишніми партнерами та запитань від родичів.

Головні ролі виконали Сідні Свіні (Бі) та Глен Павелл (Бен).

Трейлер фільму "Люблю тебе ненавидіти"

"Гравці"

Спортивна журналістка Мак (Джина Родрігес) витратила роки на розробку спеціальних ігор зі своїм найкращим другом Адамом (Деймон Веянс-молодший) та їхньою командою. Її гід допоміг побувати багатьом людям стосунки, але сама Мак несподівано закохується у військового кореспондента. Чи зможе вона в реальному житті впоратися з почуттями?

Трейлер фільму "Гравці"

"Без образ"

32-річна Медді Баркер працює водійкою Uber та барменкою у Монтоку, штат Нью-Йорк. Після конфіскації її автомобіля та фінансових труднощів, вона знаходить незвичне оголошення від заможних батьків сором’язливого 19-річного хлопця на ім'я Персі. Вони шукають жінку, яка допоможе їхньому сину стати більш соціально активним перед вступом до коледжу. Медді погоджується на цю пропозицію, але встановити контакт з Персі виявляється складніше, ніж вона очікувала.

Головні ролі виконали Дженніфер Лоуренс (Медді Баркер) та Ендрю Барт Фельдман (Персі).

Трейлер фільму "Без образ"

"Бездоганна знахідка"

Дженна Джонс (Габріель Юніон) готова повернутися в кар’єру модного редактора. Одного вечора вона йде на вечірку і цілує чоловіка на ім’я Ерік (Кіт Паверс), який на 15 років молодший за неї. Вона навіть не підозрює, що Ерік — син її боса та новий відеооператор компанії, з яким вона працюватиме. Чи зможе Дженна зберегти свій роман у таємниці?

Трейлер фільму "Бездоганна знахідка"

"Маршрут до кохання"

Після несподіваного розриву стосунків Аманда Райлі (Рейчел Лі Кук) вирушає в таємний груповий тур до В’єтнаму. Подорожуючи різними містами, вона зустрічає екскурсовода Сінга (Скотт Лі), який відкриває їй очі на пригоди і кохання. Фільм не лише показує пам’ятки та пейзажі В’єтнаму, але також є першим фільмом, знятим у цій країні після пандемії коронавірусу.

Трейлер фільму "Маршрут до кохання"

"Змова"

Гарпер і Чарлі — двоє молодих асистентів у Нью-Йорку, які працюють на своїх суворих і вимогливих босів. Постійно перевантажені роботою, вони придумують хитрий план: звести своїх керівників, щоб ті стали менш дратівливими. У результаті вони самі несподівано зближуються й розуміють, що між ними щось більше, ніж просто змова.

У головних ролях Зої Дойч (Гарпер Мур) та Глен Павелл (Чарлі Янг).

Трейлер фільму "Змова"

"Запах кохання"

Наталі – журналістка з Лос-Анджелеса, яка постійно терпить невдачі у коханні. Через додаток для знайомств вона знайомиться з хлопцем на ім’я Джош, який здається ідеальним. Вона вирушає до нього в інше місто на Різдво, щоб зробити сюрприз, але виявляє, що її ошукали – замість привабливого хлопця на фото її зустрічає сором’язливий юнак.

Фільм натхненний історіями Catfishing (коли люди видають себе за інших у соцмережах).

А Ніна Добрев, зірка серіалу "Щоденники вампіра", уперше зіграла головну роль у різдвяній комедії.

Трейлер фільму "Запах кохання"

Нагадаємо, який український фільм очолив рейтинги Netflix.

Також Фокус писав про найкращі комедії на Netflix.